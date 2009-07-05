مدلی برای ارتقای مزیتهای صنایع کوچک پیاده سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسعود شفیعی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شهرکهای صنعتی گلستان افزود: توجه به صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ضروری بوده و در این راستا برای تقویت مزیتها برنامه هایی در دست اجراست.

وی اظهار داشت: توسعه خدمات حمایتی و نرم افزاری و ارائه برنامه هایی در سطح ملی و بین المللی از جمله برنامه های سال جاری این سازمان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان نیز گفت: روند رشد و توسعه صنعتی استان در سالهای اخیر مثبت و روبه رشد بوده است.

سید علی پورنبوی افزود: هر چند تا رسیدن به وضع مطلوب از نظر رتبه صنعتی فاصله داریم ولی بسترهای برای توسعه صنعتی در استان مهیا بوده و گامهایی برایی توسعه صنعت در استان برداشته شد.

وی خاطرنشان کرد: میزان زمینهای واگذاری واحدهای صنعتی از رشد 30 درصدی و تعداد قردادهای منعقد شده نیز 10 درصد نسبت به قبل رشد یافته است.

در حال حاضر 22 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فعالیت دارد.