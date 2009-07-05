رفتار دولت با ما همچون رفتار اسرائیل با فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راصد در گزارشی نوشت که شیعیان عربستان معتقدند مقامات این کشور با ایجاد کمربندهای امنیتی دور مساجد شیعیان و جلوگیری از اقامه نماز جمعه در این مساجد، آنان را در محاصره قرار داده و بر آنان رفتاری همچون فلسطینیان تحت محاصره صهیونیست ها روا می دارند.

بنابر اعلام منابع خبری، مقامات عربستانی برای دومین هفته متوالی از برگزاری نماز جمعه در مساجد شیعیان در شهر الخبر (شرق عربستان) جلوگیری کرده اند. شیعیان این اقدام عربستان را مشابه عملیات نیروهای صهیونیست در محاصره مسجد الاقصی عنوان کرده اند.

بر این اساس، شیعیانی که جمعه هفته گذشته برای ادای نماز جمعه از خانه های خود در شهر الخبر خارج شده بودند، با دهها گشتی امنیتی مواجه شدند که آنان را مجبور به بازگشت به خانه هایشان کرد.

در شهر الخبر حداقل 20 هزار شیعه عربستانی زندگی می کنند، که تاکنون با بسته شدن سه مسجد خود مواجه شدند. خبرها حاکی از آن است که مقامات عربستان ممکن است یک مسجد دیگر را نیز در این شهر ببندند، که در این صورت تعداد مساجد بسته شده در شهر الخبر به چهار مسجد می رسد.

این در حالی است که دولت عربستان تاکنون واکنشی به این محدودیت ها و محاصره ای که بر ضد شیعیان این کشور روا می دارد، نشان نداده است.

در عربستان هفت مذهب مختلف پیروانی در اقصی نقاط این کشور دارند، که شامل چهار مذهب سنی؛ حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی، و سه مذهب شیعی؛ اثنی عشری، اسماعیلی و زیدی می شود.

پیش از این "امیر نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور عربستان در دیدار با هیئتی بلنپایه از شیعیان این کشور، در تناقضی آشکار بر عمق ارتباط حکومت با مذاهب مختلف تاکید کرده بود.

از سوی دیگر مقامات عربستانی در ماه مارس گذشته سه تن از ائمه جماعت مساجد شیعه در شهر الخبر را به جرم احداث بدون مجوز مسجد دستگیر کردند. این در حالی است که مقامات عربستان به شیعیان مجوز ساخت مسجد نمی دهند، امری که موجبات پیگرد امنیتی آنان را فراهم می آورد.