سطح کیفی کلاسهای انجمن خوشنویسان در کشور رضایتبخش است

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر انجمن خوشنویسان ایران در سراسر کشور 250 شعبه دارد و استادان آن نیز همه متخصص این امر هستند که این امر باعث می شود سطح کیفی کلاسها بالا و در شان هنر باشد .

وی ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار می رود، خانواده ها پیش از پیش به اهمیت هنر در زندگی خود و فرزندانشان واقف باشند و در کنار ورزش و سایر کلاسها بخشی از اوقات فراغت فرزندانشان را به فراگیری هنر اختصاص دهند.

مدیر انجمن خوشنویسان کرج بیان کرد: فراگیری هنر و پرداختن به آن سد محکمی را در مقابل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی ایجاد می کند و عاملی برای رشد معنوی و روحی انسان محسوب می شود .

حسنی خاطرنشان کرد: وسایل خوشنویسی شامل مرکب، دوات، لیقه و قلم چوبی از کم جاذبه ترین وسایل هنری محسوب می شود که در عین حال از این وسایل، زیباترین تصاویر خلق می شود که این امر بر اهمیت و ارزش خوشنویسی می افزاید .

تاثیرات معنوی خوشنویسی روی شخصیت هنرمند غیرقابل انکار است

رئیس کمیسیون حقوقی و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در خصوص تاثیرات معنوی و اخلاقی هنر خوشنویسی نیز گفت: به دلیل ارتباط خوشنویسی با عالم معنا و عرفان، هر کس که به این هنر و فراگیری آن بپردازد، از تاثیرات معنوی آن بر روی شخصیت خود بهره مند می شود.

حسنی ادامه داد: به عنوان مثال بر اثر تکرار و مداومت خوشنویسی مصراع "میازار موری که دانه کش است"، این تکرار بر ضمیر ناخودآگاه هنرجو تاثیر می گذارد و روحیه وی را لطیفتر می کند .

وی خاطرنشان کرد: گذشته از این امر در خانواده هایی که اعضای آن به خوشنویسی می پردازند، از بسیاری از اختلافات خانوادگی به دور می ماند که بخشی از دلایل این امر به اثر معنوی این هنر بازمی گردد.