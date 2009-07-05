آلودگی هوا شهرستانهای بانه و مریوان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، به دنبال افزایش آلودگی هوا در استان کردستان که از صبح روز گذشته آغاز شده بود شهرستان های بانه و مریوان تعطیل اعلام شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، ضمن تائید این مطلب عنوان کرد: به دلیل روند به افزایش آلودگی هوا در استان کردستان و با توجه به نتایج آزمایش های صورت گرفته در شهرستان های بانه و مریوان شدت آلودگی بیش از سایر نقاط استان بود.

ایرج حسن زاده عنوان کرد: به همین دلیل امروز از ساعت 12 ظهر به صورت رسمی در شهرستان های بانه و مریوان تعطیل اعلام شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی استان کردستان خاطرنشان کرد: گزارش های میزان آلودگی هوا توسط مسئولان سازمان محیط زیست به صورت لحظه ای کنترل و در صورت لزوم و نیاز در ساعات آینده در خصوص سایر نقاط استان نیز تصمیم گیری خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در پایان گفت: تعطیل اعلام کردن دو شهرستان بانه و مریوان به تصمیم جلسه فوق العاده کمیته بحران استان بوده است.

همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست استان کردستان در اطلاعیه های مختلف نسبت به وضعیت آلودگی هوا هشدار و از مردم خواست که از حضور در فضای آزاد به شدت پرهیز نمایند.