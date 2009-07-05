بسته شدن سفارت نروژ در پاکستان/ ربوده شدن 16 نفر در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند: یک فرد مسلح ناشناس روز گذشته 16 نفر از نیروهای یک شرکت خنثی کننده مین را در ولایت پکتیا واقع در شرق افغانستان ربوده و آنها را به یک مکان نامشخص منتقل کردند.

همچنین شورشیان طالبان شب گذشته و در ساعت 21 به وقت اسلام آباد با حمله به یک خودروی کاروان نظامی ارتش در شهر "کوهات" واقع در ایالت سرحد پاکستان 30 سرباز را زخمی کردند.

خبر دیگر اینکه وزارت امور خارجه نروژ امروز یکشنبه اعلام کرد که این کشور سفارت خود را در پاکستان به دلایل امنیتی به طور موقت تعطیل کرده است.

