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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

تحولات مهم همسایگان شرقی /

بسته شدن سفارت نروژ در پاکستان/ ربوده شدن 16 نفر در افغانستان

بسته شدن سفارت نروژ در پاکستان/ ربوده شدن 16 نفر در افغانستان

ربوده شدن 16 نفر در شرق افغانستان، زخمی شدن 30 سرباز در پاکستان و بسته شدن سفارت نروژ در این کشور از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند: یک فرد مسلح ناشناس روز گذشته 16 نفر از نیروهای یک شرکت خنثی کننده مین را در ولایت پکتیا واقع در شرق افغانستان ربوده و آنها را به یک مکان نامشخص منتقل کردند.

همچنین شورشیان طالبان شب گذشته و در ساعت 21 به وقت اسلام آباد با حمله به یک خودروی کاروان نظامی ارتش در شهر "کوهات" واقع در ایالت سرحد پاکستان 30 سرباز را زخمی کردند.

خبر دیگر اینکه وزارت امور خارجه نروژ امروز یکشنبه اعلام کرد که این کشور سفارت خود را در پاکستان به دلایل امنیتی به طور موقت تعطیل کرده است.

کد مطلب 907690

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