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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

اخبار کوتاه/

مرکز فرهنگی و اسلامی بوستن افتتاح شد

مرکز فرهنگی و اسلامی بوستن افتتاح شد

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: افتتاح مرکز اسلامی و فرهنگی بوستن، حمایت وزیرخارجه استرالیا از دیدار هیئت پارلمانی با دالایی‌لاما، انتقاد نویسنده مصری از پوشش صورت و برگزاری دوره تصحیح تلاوت قرآن کریم در عربستان اخبار کوتاه امروز خبرگزاری مهر هستند.

مرکز فرهنگی و اسلامی بوستن افتتاح شد

همزمان با افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی بوستن فرماندار ایالت مساچوست و شهردار بوستن با توصیف این بنا به عنوان عمارتی فوق العاده از مسلمانان این شهر تشکر کرد. این مسجد با مساحتی بیش از شش هزار مربع توسط دکتر سامی انگوی طراحی شده است و طی مراسم باشکوهی با حضور مسلمانان برجسته این کشور افتتاح شد.

حمایت وزیرخارجه استرالیا از دیدار هیئت پارلمانی با دالایی لاما

وزیر امورخارجه استرالیا از دیدار یک هیئت پارلمان این کشور که به هندوستان سفر کرده‌اند و با دالایی لاما دیدار کرده‌اند دفاع کرد و آن را کاملاً مناسب دانست.، اظهارات وزیر امورخارجه استرالیا در واکنش به مخالفتهای شدید چین به این دیدار ایراد شد. استفان اسمیت درباره این دیدار که هفته قبل صورت گرفت گفت: استرالیا به‌کرات از چین خواسته تا با دالایی لاما وارد گفتگوهای سازنده شود. چین همچنین باید توضیحات شفافی را درباره توجیه استراتژی ارتقای نیروهای نظامی خود ارائه دهد.

نویسنده مصری از پوشش صورت زنان انتقاد کرد

منا طحاوی نویسنده مصری از پوشش صورت زنان انتقاد کرد و اظهار داشت پوشش صورت زن باعث طرد شدن او از جامعه می شود، زیرا بسیاری از مردم او را افراطی توصیف می‌کنند. وی با اشاره به تبعیض علیه زنان مسلمان اروپا بهترین راه حمایت از زنان را در کشورهای اروپایی مبارزه با اسلام‌هراسی و حتی مخالفت و مبارزه با پوشش صورت عنوان کرد تا از آن به عنوان دستاویزی برای افراطی جلوه دادن مسلمانان یاد نکنند.

برگزاری دوره تصحیح تلاوت قرآن کریم در عربستان

اداره آموزش و پرورش دختران ریاض دوره آموزشی تجوید و تصحیح تلاوت قرآن کریم برگزار می‌کند. این دوره آموزشی با هدف آماده سازی دانش آموزان و ارتقای سطح قرآنی آنها برگزار می‌شود. پس از برگزاری این دوره آموزشی به شرکت کنندگان مدرک نیز اعطا می‌شود و آنها می‌توانند در دوره‌های بعدی نیز شرکت کنند.

کد مطلب 907700

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