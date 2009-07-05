150واحد صنعتی در کشور به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی لری امینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در شرکت واگن پارس اراک با اشاره به اینکه 290 شرکت زیر پوشش سازمان گسترش صنایع ایاران است افزود: از این تعداد 140 شرکت واگذار و تا پایان سال 150 شرکت دیگر به این تعداد اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای واگذار شده 60 درصد شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع است گفت: سرمایه شرکت های واگذار شده دو هزار میلیارد ریال است.

امینی تصریح کرد: همچنین 50 شرکت جدید تاسیس که با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شده دوباره به طور کامل به بخش خصوصی واگذارمی شود که سرمایه این شرکت ها شامل 30 درصد آورده سهام داران و 79 درصد سیستم بانکی است.

وی توضیح داد: 30 درصد آورده افراد شامل 40 درصد کمک سازمان گسترش و 60 درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی تامین می شود.

در این بازدید مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در سخنانی، ظرفیت خالی زیاد، هزینه سربار و قمیت تمام شده کالا عامل زیان دهی شرکت واگن پارس اراک دانست و گفت: عدم سفارش مستمر باعث افزایش زمان بیکاری نیروی کاری و افزایش قیمیت تمام شده کالا است.

احمد قلعه بانی، عدم سفارش مستمر را یک بیماری مزمن خواند و گفت: با اینکه ظرفیت این شرکت در سال هزار و 500 دستگاه واگن است اما مجموعه واگن هایی که 25 سال تولید کرده به 10 هزار دستگاه نمی رسد، در حالی که تولید 25 سال را طی هفت تا شش سال می توانستیم انجام دهیم.

قلعه بانی با بیان اینکه مسئولان راه آهن باید به مرتفع شدن مشکلات واگن پارس اراک توجه داشته باشند، افزود: شرکتها باید برنامه راهبردی برای جلوگیری از ضرر و زیان داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه 70 درصد قیمت تمام شده را مواد اولیه تشکیل می دهد، گفت: باید برای تهیه مواد اولیه پیش پرداخت و فاینایس توسط بانک ها داده شود تا شرکت بتواند مواد اولیه تهیه و تولید مستمر داشته باشد.

قلعه بانی ادامه داد: این سازمان آماده است واحدهایی که تاسیس کرده را در قالب بخش خصوصی واگذار کند که 49 درصد سرمایه گذاری انجام می شود و سه سال بعد از بهره برداری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.