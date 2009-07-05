به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، علیرضا ملارجبی پس از ناکامی از راهیابی به جمع 4 پینگ پنگ باز برتر بازیهای آسیایی نوجوانان با بیان این مطلب افزود: بسیار متاسفم که نتوانستم جواب زحمات مربیان و مسئولان فدراسیون پینگ پنگ را بدهم. مسابقه عصر امروز مقابل حریف کره ای در سطحی بالا برگزار شد و من نتوانستم مقابل این حریف پرقدرت که از نفرات برتر جهان در رده سنی پایه است، به نتیجه لازم دست یابم.

وی در ادامه افزود: اینکه تا به اینجای مسابقات هم بالا آمدم لطف خدا بود اما نتوانستم مقابل حریف کره ای راه به جایی ببرم. این حریف پرقدرت از آمادگی بالایی برخوردار بود و تلاش من برای شکست دادن او به نتیجه نرسید.

این پینگ پنگ باز نوجوان مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی نوجوانان را سطح بالا ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم در مسابقات بعدی نتیجه لازم را کسب کنم.

وی در خصوص دلایل شکست خود مقابل حریف کره ای در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز گفت: من در این مسابقه چند بار از حریف پیش افتادم اما روی بی‌تجربگی نتوانستم او را شکست دهم،. شاید به خاطر اینکه سن و سالم از او کمتر بود نتوانستم نتیجه لازم را به دست بیاورم.