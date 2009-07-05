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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

اختصاص70 میلیون ریال برای تجهیز و توسعه کانون های مساجد خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان جنوبی از تخصیص اعتبار 70 میلیون ریالی برای تجهیز و توسعه کانون ها درسال 87 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هاشم شیرازیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اختصاص اعتبار 70 میلیون ریالی برای تجهیز و توسعه کانون های این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این هزینه ها به همت ستادعالی کانون های مساجد تامین شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان خراسان جنوبی اضافه کرد: مبلغ 30 میلیون ریال برای تجهیز امکانات کانون ها و 40 میلیون ریال برای توسعه کانون ها در سال 87 هزینه شده است.

شیرازیان با اشاره به امکاناتی که از سایر سازمان ها در سال 87 هزینه شده است، اظهار داشت: 400 میلیون ریال اوقاف و امور خیریه برای ساخت و ساز و تکمیل ساختمان های کانون ها مساجد در سال 87 هزینه شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ویژه اوقات فراغت 60 میلیون ریال برای برگزاری دوره های آموزشی و مهدی قرآن کودکان هزینه شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: تجهیز و تکمیل امکانات کتابخانه ها، ایجاد کتابخانه های کانون ها و شرکت در جشنواره و هزینه در این بخش ها از دیگر هزینه هایی است که در سال 87 در کانون ها استفاده شده است.

کد مطلب 907710

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