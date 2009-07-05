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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

ملارجبی از راهیابی به دیدار نیمه نهایی بازماند/ از دست رفتن مدال و سهمیه المپیک

ملارجبی از راهیابی به دیدار نیمه نهایی بازماند/ از دست رفتن مدال و سهمیه المپیک

نماینده تنیس روی میز ایران با شکست برابر حریفی از کره جنوبی از صعود به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی نوجوانان سنگاپور بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، علیرضا ملارجبی ظهر روزیکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی تنیس روی میز بازی‌های آسیایی نوجوانان سنگاپور با نتیجه 4 بر یک برابر "کیم دون هیون" از کره جنوبی شکست خورد و از راهیابی به دیدار نیمه نهایی باز ماند تا از کسب مدال در این رقابت‌ها و سهمیه حضور در مسابقات المپیک نوجوانان بازماند.

ملارجبی نماینده تنیس روی میز ایران در این دیدار تنها در ست سوم با نتیجه 11 بر 7 حریف خود از کره جنوبی را مغلوب کرد اما در 4 ست دیگر با نتایج 11 بر 6، 12 بر 10، 11 بر 8 و 11 بر 4 برابر "دون هیون" تن به شکست داد.

کد مطلب 907711

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