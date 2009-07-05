ملارجبی از راهیابی به دیدار نیمه نهایی بازماند/ از دست رفتن مدال و سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، علیرضا ملارجبی ظهر روزیکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی تنیس روی میز بازی‌های آسیایی نوجوانان سنگاپور با نتیجه 4 بر یک برابر "کیم دون هیون" از کره جنوبی شکست خورد و از راهیابی به دیدار نیمه نهایی باز ماند تا از کسب مدال در این رقابت‌ها و سهمیه حضور در مسابقات المپیک نوجوانان بازماند.

ملارجبی نماینده تنیس روی میز ایران در این دیدار تنها در ست سوم با نتیجه 11 بر 7 حریف خود از کره جنوبی را مغلوب کرد اما در 4 ست دیگر با نتایج 11 بر 6، 12 بر 10، 11 بر 8 و 11 بر 4 برابر "دون هیون" تن به شکست داد.