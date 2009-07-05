کاهش دید و افزایش غلظت ذرات معلق هوا طی 24 ساعت آینده در تهران

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش غلظت ذرات معلق و افزایش آلودگی هوا از ساعات میانی امروز در تهران گفت: تا قبل از ساعت 12 هوای سالمی در تهران بود ولی رفته رفته بر شدت آلاینده های معلق در هوا افزوده می شود و اکثر ایستگاههای سنجش هوا در تهران افزایش این پدیده را نشان می دهد.

این کارشناس آلودگی هوا با تاکید بر اینکه بخشی از این آلودگیهای معلق قابل پیش بینی است افزود: با توجه به اینکه منشاء این آلودگی از بیابانهای کشور عراق است می توان با مطالعه وضعیت وزش بادهای شدید در بیابانهای این کشور شرایط را برای مقابله در ایران فراهم کرد. کشور عراق باید سیاستهای درستی برای جلوگیری از این وضعیت اتخاذ کند که متاسفانه در این زمینه کاری انجام نشده است.

رشیدی با اشاره به تاثیر تلاشهای حقوقی و دیپلماتیک اضافه کرد: استانهای غربی و جنوب غرب کشور وهم اکنون نیز تهران و مناطق شمالی تر متاثر از این وضعیت هستند و اوضاع به حالت بحرانی رسیده و در این مناطق حالت فوق العاده اعلام شده است و به نظر می رسد باید در این زمینه اقدامهایی جدی انجام داد.

مدیرکل کنترل کیفیت هوای تهران وضعیت هوای تهران را نامناسب توصیف کرد و گفت: ذرات معلق بر سیستم تنفسی و سپس قلبی و عروقی شهروندان تاثیر مستقیم دارد و ما قربانی سوء مدیریت و عدم توسعه پایدار در عراق می شویم که باید ادعای غرامت شود چرا که عراق با دست کشیدن از برنامه های بیابان زدایی مشکل را برای همسایگانش فراهم آورده است.

وی گفت: با کاشت درخت و افزایش سرانه فضای سبز می توان از بروز این بحرانهای زیست محیطی کاست.