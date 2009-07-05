700 کیلوگرم هروئین در استان تهران کشف شد

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: قاچاقچیان مواد مخدر که در حال جابجایی 719 کیلوگرم هروئین در محور اصلی جاده فیروزکوه به دماوند بودند، با هوشیاری ماموران دستگیر و برای چشم پوشی ماموران متوسل به پرداخت رشوه شدند که با رد این پیشنهاد از سوی ماموران، بر جرم خود افزودند.
وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه جابان شهرستان دماوند تیرماه جاری در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یکدست خودرو وانت پیکان در محور اصلی جاده فیروزکوه مشکوک شده و درصدد متوقف کردن آن بر می آیند.
این مسئول خاطرنشان کرد: با متوقف کردن خودرو راننده 34 ساله و سرنشین 18 ساله قصد درگیری و فرار داشتند اما دستگیر شدند.
اکبرشاهی بیان داشت: در بازرسی از خودرو مذکور 719 کیلوگرم هروئین که در 668 بسته به وزن تقریبی یک کیلوگرمی بسته بندی شده بودند، با پنج دستگاه تلفن همراه و سیم کارت کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی استان تهران عنوان کرد: متهمان دستگیر شده برای رهایی از چنگال قانونی و چشم پوشی ماموران از جرم آنها، چهار میلیون ریال به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد داده که ماموران با رد رشوه، موضوع را صورت جلسه کرده و متهمان را جهت بررسی بیشتر در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان دماوند قرار دادند.
وی ادامه داد: متهمان طی بازجوییها اعتراف کردند که قصد انتقال هروئینها به یکی از شهرستانهای شمال غربی کشور داشتند که در این راستا تلاش پلیس جهت شناسایی همدستان قاچاقچیان همچنان ادامه دارد.
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