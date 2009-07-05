نخستین جشنواره عدس در استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر درقزون نخستین جشنواره عدس روز یکشنبه در روستای یل‌آباد بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قزوین و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قزوین اظهار داشت: این جشنواره کار جدیدی است که در روستاها انجام می‌شود و باید به خاطر برگزاری این جشنواره‌ها از دست‌ اندرکاران تقدیر کرد.

عباس عسگری افزود: این جشنواره برای نخستین بار در این روستا برگزار شده است و انتظار داریم برگزاری ان چشنواره ها بتواند ضمن معرفی مناطق مستعد و محصولات کشاورزی به مردم به شکوفایی اقتصادی و کشاورزی روستایئان نیز کمک کند.



وی با اشاره به نگاه عدالت محوری دولت تصریح کرد: دولت نهم و همچنین دولت آینده به دنبال این هستند که با انجام خدمات زیربنای وارائه اماکنات مناسب در روستاها، مردم این مناطق هم مانند مردم شهر از امکانات رفاهی برخوردار شوند تا از مهاجرت آنها به شهرها جلوگری شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قزوین تشکیل تعاونی از سوی روستاییان را اقدامی ضروری دانست و عنوان داشت: با تشکیل تعاونی‌ها که توسط مردم روستاها ایجاد می‌شودضمن قطع دست واسطه ها محصولات کشاورزی با قیمت کمتری به دست مصرف کننده خواهد رسید.



وی اعلام کرد: هرچه قدر کشاورزی توسعه پیدا کند و کشاورزان بیشتر تلاش کنند، ضمن رسیدن به مرز خود کفایی درآمد بهره برداران نیز افزایش می یابد.

در ادامه بخشدار کوهین بیان داشت: استان قزوین به ویژه شهرستان قزوین از استعداد بالایی در بخش کشاورزی برخوردار است که با حمایت بیشتر می توان به توسعه همه جانبه آن کمک کرد.



محرمعلی گروسی اضافه کرد: برگزاری نخستین جشنواره عدس در این منطقه به نوعی جشن شکرگزاری از خداوند به دلیل اهدای این محصول با ارزش به مردم این منطقه است و امیدواریم این جشن همه ساله باشکوهتر و بهتر از قبل برگزار شود.

اقامه نماز شکر واجرای سرودها محلی از دیگر برنامه های جشنواره عدس در قزوین بود.

در استان قزوین در سالهای اخیر جشن فندق و انارچین نیز برگزار شده است.