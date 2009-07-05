729 روستای خراسان رضوی از خدمات ICT استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجتالاسلام محمدعلی رضایی بعد از ظهر یکشنبه در دومین روز از نخستین کنفرانس ICT روستایی راهبردی برای توسعه و عدالت افزود: ICT روستایی گام بزرگی برای افزایش آگاهی روستاییان برای استفاده بیشتر از زیرساختها برداشته است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: در حال حاضر این فناوری در 729 روستای خراسان رضوی در حال بهرهبرداری است و هنوز تعداد بسیاری از روستاها وجود دارند که باید از این فناوری بهرهمند شوند.
رئیس کمیته توسعه و برنامهریزی روستایی کنفرانس ICT روستایی در ادامه تصریح کرد: بهترین و ارزشمندترین سرمایه هر انسان وقت است و ICT روستایی با ایجاد زیرساختهایی در راستای اصلاح الگوی زمان و جلوگیری از اتلاف آن گامهای موثری برداشته است.
وی از ارسال بیش از 84 مقاله به نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی در مشهد خبر داد و افزود: از این تعداد مقاله 13 مقاله به عنوان منتخب معرفی و تا 40 مقاله در کتاب کنفرانس به چاپ میرسد.
حجت الاسلام رضایی هدف از برگزاری این کنفرانس را در سال اصلاح الگوی مصرف، نشان دادن راهکاری مناسب به روستاییان در راستای صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف وقت عنوان کرد.
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