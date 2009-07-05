بیماران تنفسی و قلبی در سطح شهر تردد نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: به دلیل پدیده های آب و هوای گرد و غباری به صورت گسترده از سمت غرب و جنوب غربی کشور از چند روز گذشته به سمت کشور جاری است و طی روزهای آینده نیز این مشکل گرد و غبار در تهران و استانهای زنجان، قزوین، اردبیل، گیلان و مرکزی ادامه خواهد داشت و به تدریج به استانهای سمنان و مازندران نیز نفوذ خواهد کرد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور اطلاعیه ای از هموطنان به ویژه افراد با سابقه بیماریهای تنفسی، قلبی و عروقی خواسته است که از تردد در سطح شهر تهران اجتناب کنند و حتی المقدور کودکان در معرض گرد و غبار قرار نگیرند.

این وزارتخانه در این اطلاعیه به هموطنان و به ویژه پلیس های راهور توصیه کرده است که در صورت مجبور بودن به حضور در سطح شهر از ماسکهای توصیه شده استفاده کنند.

بر اساس سنجشهای به عمل آمده از طریق ایستگاههای مستقر در شهر تهران بیشترین غلظت آلایندگی برای ذرات گرد و غبار در تهران در محدوده میادین امام خمینی و آزادی به 1.5 برابر حد مجاز و میدان بهمن بالاتر از حد مجاز اعلام شده است.

علت ورود جریانات گرد و غبار به کشور خشکسالی سالهای اخیر بوده و منشاء آن عمدتا از صحراها و بیابانهای کشورهای عراق، کویت، اردن و عربستان سعودی گزارش شده است.