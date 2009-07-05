تصفیه خانه شیراز نیاز دشتهای جنوب شرقی شهر را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر یکشنبه در جریان امضا و مبادله قرارداد تصفیه خانه بزرگ شیراز گفت: با اجرا و بهره برداری از این پروژه اراضی دشتهای جنوب شرقی شیراز که نیاز زیادی به آب دارند مورد پوشش قرار خواهد گرفت و این اراضی برای کشاورزی نیز آماده خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت اجرای این طرح تاکید کرد: پیمانکار و مشاورین طرح باید با تعامل و جدیت کامل پروژه را در وقت مقرر و با کیفیت مطلوب به ثمر رسانند و مسئولان استان فارس و شهر شیراز نیز در این رابطه همکاریهای لازم را به عمل خواهند آورد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه اجرای این پروژه ها در کلانشهرهای کشور امری ضروری و مهم به شمار می رود، گفت: البته دانش مهندسین ایرانی به حدی بوده که توانایی اجرای این پروژه را داشته باشند اما آنچه برای ما ایجاد همکاری با شرکتها خارجی را جذاب می کرد استفاده از منابع مالی متنوع و ایجاد تعامل بین دست اندرکاران پروژه های مهندسی در سطح دنیا بوده و آنچه در این مابین انتظار داریم تعامل مناسب و مطلوب است.

در ادامه جلسه مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز بیان کرد: ایران در بخش آب رسانی به شهروندان و مناطق روستایی، از جمله کشورهای پیشرفته دنیا به شمار می آید اما در بحث فاضلاب پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

مجید نامجو گفت: دولت برای جبران عقب ماندگیهای خود در این حوزه تصمیم گرفت از اعتبارات جهانی استفاده کند از این رو در حال حاضر چندین پروژه در شمال کشور، اهواز و خود شیراز با اعتبارات بانک جهانی در حال انجام است.

وی شیراز را از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای اجرای فاضلاب و فعالیت در این بخش برخوردار دانست و افزود: البته انتظار ما از پیمانکاران طرح این است که پروژه را در وقت معین تمام کرده و از تکنولوژی بهتر از تهران برای شیراز استفاده کنند.