دوره های آموزشی اصول بار گیری و ایمنی بار در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید نصرالله نژاد ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه برگزاری این کلاسها اعلام کرد: این دوره آموزشی با حضور 560 نفر از رانندگان حمل و نقل بار استان برگزار شد و این افراد معادل 3 هزار و 366 نفر ساعت آموزش دیدند .

وی اظهار داشت : دوره های آموزشی سلامت شغلی، اخلاق حرفه ای، مهارتهای حرفه ای رانندگان باری و حمل مواد خطرناک در سال 88 در سطح متصدیان شرکتها و رانندگان بخش های کالا و مسافر اجرا خواهد شد.

نصرالله نژاد ادامه داد: با پیگیری و نظارت مستمر اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران وتعامل مثبت وسازنده اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار استان، نخستین دوره آموزشی اصول بارگیری و مهار ایمنی بار برای رانندگان بین شهری حمل و نقل کالا برگزار شد.

نصرالله نژاد،صداقت در گفتار و کردار را از اولویتهای مهم کاری خود در سمت جدید عنوان کرد.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران حفظ شان و شخصیت اداری همکاران،برقراری عدالت نسبی در تمام زمینه ها، تعامل و مشورت با همکاران جهت بهره گیری از خرد جمعی را از جمله برنامه های این اداره کل اعلام کرد.

وی ادامه داد: صداقت در گفتار و کردار، داشتن برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت، رعایت انضباط و نظم اداری و رعایت سلسله مراتب اداری را از دیگر برنامه های این اداره کل است .