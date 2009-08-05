تغییر متوالی مدیریت کلان، عاملی برای توسعه نیافتگی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دکتر محمد جعفر حجازی خرداد ماه سال 1386 پس از گذشت یک ماه از استعفای امیر حیات مقدم به عنوان استاندار خوزستان انتخاب شد اما این روزها شایعه تغییر وی به شدت در استان در حال تقویت است و حتی در میان این شایعه ها، گزینه هایی برای جانشین وی از جمله یک فرماندار با تجربه خوزستانی مطرح می شود.

حجازی پیش از انتخاب شدن به عنوان استاندار خوزستان، مدیر عامل سازمان آب و برق استان بود این در حالی است که وی دارای مدارک کارشناسی رشته معماری از دانشگاه ایالتی مانتانا در آمریکا، کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه نیوکسل آمریکاست.

وی همچنین معاون عمرانی و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری از سال 72 تا 77، مشاور فنی مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از سال 76 تا 82، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و مشاور عالی استانداری خوزستان را در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد.

تغییر استاندار خوزستان هنوز از سوی هیچ منبع رسمی تائید نشده است

البته هنوز تغییر استانداری خوزستان از سوی هیچ یک از منابع رسمی تائید نشده است ولی آن چیزی که برای مردم استان خوزستان مهم و حیاتی تلقی می شود، این است که آنها تا چه موقع باید منتظر این تغییر کوتاه مدت در استان باشند و هر از چند گاهی یک نفر به عنوان استاندار انتخاب و خیلی سریع جای خود را به فرد دیگری بدهد؟

آیا با چنین شرایطی می توان استان خوزستان را به توسعه ای که دولت مدعی پیگیری آن است، رساند؟ آیا تغییرات گذشته ای که در سطح استانداری استان خوزستان به وقع پیوسته تا چه میزان باعث توسعه استان شده و اصولا آیا تغییر استانداریها با افزایش آهنگ توسعه استان همراه بوده است؟

متاسفانه وضع در استان خوزستان به گونه ای شده که تا یک استاندار بر مجموعه تحت فعالیت خود مسط شود خیلی سریع با حکم عزل و تغییر خود مواجه می شود و اکنون هیچ استانداری جرات انجام کارهای زیربنایی و همت گذاشتن برای توسعه زیر ساختهای استان که یکی از بزرگترین مشکلات خوزستان است را ندارد. ولی حجازی کسی بود که این ریسک را متحمل شد و دست به اصلاح بسیاری از زیرساختهای استان زد و در این خصوص هیچ کس نمی تواند منکر اقدامات شایسته وی باشد.

هم اکنون کسی جرات انجام کارهای زیربنایی برای توسعه استان خوزستان را ندارد

در این مطلب هدف، مدح و ستایش استاندار فعلی استان خوزستان نیست، بلکه گوشزد کردن این موضوع است که بزرگترین عامل توسعه نیافتگی استان خوزستان عدم ثبات در مدیریت به خصوص در مدیریت کلان و استانداری خوزستان است.

در دولت هشت ساله ریاست جمهوری سید محمد خاتمی سه استاندار به نامهای احمد خرم، عبدالحسین مقتدایی و فتح الله معین به عنوان استاندار مشغول به کار شدند و هیچگاه فرصت ارائه کارهای سنجیده و مستحکم را نداشتند.

در مدت چهار ساله دولت نهم نیز امیر حیات مقدم و سید محمد جعفر حجازی به عنوان استاندار در این استان مشغول به کار شدند در عین حال لیست طولانی استانداران در سایر دولتها نیز اینچنین بوده است.

اگر چند روز دیگر استاندار خوزستان نیز تغییر کرد مردم استان خوزستان از دولت این سئوال را دارند که علت این تغییرات چه بوده است و آیا استاندار جدید قادر خواهد بود استان را به توسعه مورد نظر مسببان این تغییر برساند؟ آیا اکنون که فردی بومی و تاحدودی موفق بر مسند استانداری تکیه زده چه لزومی دارد پس از دو سال برکنار شود؟

عملکرد قابل دفاع استاندار

به گواه اکثر خبرنگاران حوزه استانداری خوزستان، سید محمد جعفر حجازی در مدت تصدی استانداری خوزستان فردی بسیار پرکار بوده که تا ساعت های پایانی روز در محل استانداری و در جلسات مختلف مشغول رسیدگی به حل مشکلات بی شمار استان بوده است.

وی در جلسات هم بسیار جدی حضور پیدا می کند و با توجه به سوابق اجرایی خویش، بر کلیه حوزه های استان اشراف کامل دارد و در موارد لزوم تصمیمات غیرکارشناسی مدیران استان را قبل از اجرا وتو می کند.

تخصص اصلی او آب و برق است و با توجه به اینکه خوزستان یکی از پنج استانی است که بیشترین آسیب را از ناحیه خشکسالی متحمل شده است وی با توجه به تخصص خود به بهترین شکل ممکن این موضع را به خصوص در بخش انرژی و آب کشاورزی و آشامیدنی مدیریت کرده است و شکی در این نیست که اگر فرد دیگری استاندار خوزستان بود به خوبی نمی توانست این بحران را رفع کند.

بی ثباتی مدیریت در خوزستان

سیدشریف حسینی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه متاسفانه چنین شایعه ای وجود دارد، اظهار داشت: در واقع استان از ضعف شدید مدیریت رنج می برد ولی بزرگترین ضعف کنونی بی ثباتی و تغییرات مکرر مدیریت در استان خوزستان است. حذف برخی افراد برای یک مدت شاید برای کوتاه مدت برخی موضوع ها را حل کند ولی بی شک حلال مشکلات نیست.

شایعه برکناری مدیران هر از چند گاهی در استان خوزستان رواج می یابد که باعث دلسردی مردم و مدیران می شود نماینده اهواز در مجلس

وی ادامه داد: اگر استاندار خوزستان برکنار شود سئوال نمایندگان استان از دولت این است که چرا شخصی انتخاب شد که بعد از دو سال باید برکنار شود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که انتخاب حجازی به سمت استاندار خوزستان یک اشتباه بوده است و دولت ابتدا باید به این اشتباه خود که هزینه های فراوانی را به استان تحمیل کرد اعتراف کند. متاسفانه شایعات برکناری استاندار هراز چند گاهی در استان رواج می یابد که در نهایت باعث دلسردی مدیران استان می شود بنابراین دولت باید جلوی این گونه اتفاقات را بگیرد.

حسینی اضافه کرد: توسعه استان تنها به شخص استاندار برنمی گردد و باید مدیرانی که کنار وی قرار می گیرند نیز از توانایی کافی برخودار باشند. وقتی استانداری بالهای پرواز نداشته باشد چگونه می توان از آن انتظار پرواز داشت؟ مدیران استان باید بر اساس شاخص هایی همانند سواد، تقوا و تخصص انتخاب شوند که متاسفانه چنین موضوعی در استان کمتر مشاهده می شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار است یک شخص حذف شود و دوستی که در انتخابات برای من زحمت کشیده به مسند کار قرار بگیرد ولی از توانایی لازم برخوردار نباشد بر سرکار بیاید، این تغییر فاقد ارزش است.

حسینی یادآور شد: متاسفانه استان در گذشته از بی ثباتی مدیریت لطمات فراوانی دیده است که ضروری است دولت در این خصوص دیدگاه خود را تغییر دهد و ابتدا انتخاب مدیران را از بین مدیران ارزشمند و باتجربه و دارای تخصص انجام دهد و سپس به آنها فرصت انجام کار را بدهد در غیراینصورت استان هیچگاه به توسعه مورد نظر دست نخواهد یافت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: به شخصه انتقاداتی فراوانی نسبت به برخی مدیران استان و معاونین استاندار دارم و اعتقاد دارم مدیران استان هم باید مثل دولت نهم از تمام ظرفیتهای خود برای انجام خدمت رسانی به مردم استفاده کنند و اگر این کار را انجام ندهند باید جوابگوی مردم باشند.

حسینی تاکید کرد: امیدوارم روزی فرا برسد که اگر مدیری برای استان انتخاب شود از شایستگی لازم برخوردار باشد و این بی ثباتی برای همیشه در استان به پایان برسد تا خوزستان همانند استانهای همطراز خود طعم شیرین توسعه یافتگی را بچشد.

راستی اگر استاندار جدیدی سرکار بیاید و بعد از مدت کوتاهی تغییر کند مردم از دولت سئوال می کنند که واقعا دلیل این تغییرات بی پایان، عملکرد استانداران است؟!