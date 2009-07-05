14588 فقره پرونده در دادگستری کرج مختومه شد

سید محمد میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی ده ماه گذشته سال 87 در مجموع تعداد 14 هزار و 837 فقره پرونده وارد شعب دادگاه خانواده شد که از این تعداد 14 هزار و 588 فقره مختوم شده است.

وی با اشاره به بازسازی و مرمت مجتمع قضایی خانواده کرج افزود: دادگاه خانواده در یک مجتمع مجزا به متراژ شش هزار و 200 مترمربع طی روزهای اخیر احداث شد که دارای 10 شعبه برای رسیدگی به مسائل خانوادگی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برغم هزینه های مالی که نیازمند تامین اعتبار است، بازسازی این مجتمع ضروری بود، فضاسازی مناسب و به کار گرفتن رنگهایی که به لحاظ روانشناسی در ذهن مراجعین ایجاد آرامش می کند، از ویژگیهای این مجتمع است.

میرشفیعی بیان داشت: دادگاه خانواده با هدف حفظ و دوام خانواده که از موارد صریح قانون اساسی است، استقرار یافته و تمامی تلاش در راستای کاهش میزان طلاق و سازش اینگونه دعاوی بوده که همین امر سبب شده دعاوی مطروحه در حوزه های حل اختلاف به شکل میانجیگری حل و فصل شود.

رئیس دادگستری شهرستان کرج عنوان کرد: ایجاد واحد روانشناسی، دعوت از مشاوران خانواده و بازسازی فضای این محاکم که در گذشته شکل مخروبه به خود گرفته بود در راستای ایجاد صلح، سازش و دعوت زوجین به آرامس انجام گرفته است.

وی با اشاره به تکریم ارباب رجوع به عنوان امری ضروری یادآور شد: مراجعات بسیاری در دادگاه خانواده صورت می گیرد که در راستای تکریم ارباب رجوع LCD و پخش برنامه های آموزشی همچنین نصب تابلوهای آموزشی، استقرار واحد داوری و واحد مشاوره در جهت خدمت رسانی به مردم انجام گرفته است.