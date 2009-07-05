50 درصد واحدهای تولید سرب و روی کشور در استان زنجان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد علی عابدینی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: ظرفیت کل پروانه های بهره برداری کشور بیش از 312 هزار و 839 تن است که در استان زنجان این میزان 192 هزار و 570 تن آن مربوط به واحدهای استان زنجان است.

وی تعداد کل شاغلین در صنعت شمش روی را 6330 نفر در کل کشور و 4324 نفر در استان زنجان اعلام کرد و افزود: این امر موجب شده است توان عملی شمش روی در کشور 325 هزار و 453 است که این میزان 211 هزار و 453 تن برسد.

عابدینی افزود: کل تولید استان در سال گذشته 60هزار تن بوده که 30درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولید شمش روی در استان است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان همچنین درخصوص شمش سرب نیز گفت: دو واحد شمش سرب با ظرفیت 40900 تن در استان وجود دارد که 100 درصد تولید شمش کشور از مواد اولیه را شامل می شود.

عابدینی به مشکلات صنعت سرب و روی استان نیز اشاره کرد و عوامل مهمی نظیر کاهش قیمت جهانی، ریزش معدن انگوران و سوء مدیریت در برخی واحدها را از عمده ترین مشکلات کلیه صنایع استان و صنایع و صنعت و معدن دانست.

