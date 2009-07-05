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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۹

50 درصد واحدهای تولید سرب و روی کشور در استان زنجان قرار دارند

50 درصد واحدهای تولید سرب و روی کشور در استان زنجان قرار دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان از فعالیت بیش از 50 درصد واحدهای سرب و روی کشور در استان زنجان خبرداد و گفت: در حال حاضر 63 واحد تولید شمش روی در کشور وجود دارد که از این تعداد 37 واحد در استان زنجان واقع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد علی عابدینی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: ظرفیت کل پروانه های بهره برداری کشور بیش از 312 هزار و 839 تن است که در استان زنجان این میزان 192 هزار و 570 تن آن مربوط به واحدهای استان زنجان است.

وی تعداد کل شاغلین در صنعت شمش روی را 6330 نفر در کل کشور و 4324 نفر در استان زنجان اعلام کرد و افزود: این امر موجب شده است  توان عملی شمش روی در کشور 325 هزار و 453 است که این میزان 211 هزار و 453 تن برسد.

عابدینی افزود: کل تولید استان در سال گذشته 60هزار تن بوده که 30درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولید شمش روی در استان است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان همچنین درخصوص شمش سرب نیز گفت: دو واحد شمش سرب با ظرفیت 40900 تن در استان وجود دارد که 100 درصد تولید شمش کشور از مواد اولیه را شامل می شود.

عابدینی به مشکلات صنعت سرب و روی استان نیز اشاره کرد و عوامل مهمی نظیر کاهش قیمت جهانی، ریزش معدن انگوران و سوء مدیریت در برخی واحدها را از عمده ترین مشکلات کلیه صنایع استان و صنایع و صنعت و معدن دانست.

کد مطلب 907750

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