آزمایش موشکی کره شمالی به مبارزه طلبیدن غرب بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، هر چند موشکهای آزمایش شده از سوی کره شمالی دارای برد متوسط بوده اند اما همین موشکها میان برد هم از سوی کشورهای منطقه که متحدان امریکا محسوب می شوند تهدید به حساب می آیند.

به گفته مقامات غربی و آسیایی، این یک اقدام تحریک کننده است که قطعنامه ای 1695، 1718، 1874 شورای امینت سازمان ملل را زیر سوال می برد .

به گفته کارشناسان مسائل نظامی، موشکهای آزمایش شده از سوی کره شمالی بردی بین 240 تا 310 مایل داشته اند و به عبارت دیگر با استفاده از این موشکها می توان هر هدفی را در کره جنوبی منهدم کرد.

در همین رابطه ژاپن و کره جنوبی هر دو از این آزمایش موشکی انتقاد کرده و توکیو اعلام کرده که اقدام پیونگ یانگ یک اقدام تحریک کننده واقعی است.

اما آمریکا تا کنون واکنش خاصی به این آزمایشها نشان داده و فقط سخنگوی وزارت خارجه این کشور از پیونگ یانگ خواسته تا از دست زدن به اقدامات تحریک کننده تر خودداری کند.

این آزمایش موشکی در حالی انجام شد که آمریکا در هفته گذشته توان نظامی خود را در هاوایی تقویت کرده بود. به عبارت دیگر می توان گفت که با وجود تحریمهای شورای امنیت علیه پیونگ یانگ و حضور نظامیان آمریکایی در کره جنوبی، پیونگ یانگ با این اقدام خود غرب را به مبارزه طلبیده است.