اسراییل با وجود مخالفت واشنگتن به شهرک سازی ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یولی ادلشتاین" وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی این سخنان را یک روز قبل از برگزاری نشست "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و "جورج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه مطرح کرد.

کاخ سفید بارها از رژیم صهیونیستی خواسته تا شهرک سازی را در کرانه باختری به منظور آغاز مجدد گفتگوهای مسالمت آمیز با فلسطینی ها متوقف کند. ابومازن چندین بار اعلام کرده که تنها در صورت توقف شهرک سازی اسراییل حاضر به از سرگیری مذاکرات صلح با مقامات رژیم صهیونیستی خواهد شد.

توسعه شهرکها که از زمان روی کار آمدن کابینه بنیامین نتانیاهو یکی از مسائل عمده و چالشهای این رژیم به شمار می رود، از جمله مسائلی است که در کنار مسئله آوارگان و بیت المقدس، چشم انداز روند سازش را با مخاطراتی روبرو کرده است.

رژیم صهیونیستی بر خلاف تعهدات خود همچنان به شهرک سازی ادامه می دهد که افزایش 60 درصد ساخت و ساز در مناطق فلسطینی تاکیدی بر بی اعتنایی این رژیم به قوانین بین المللی به سبب حمایتهای غرب است.

همچنین روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت : اطلاعات محرمانه ای از دستگاههای امنیتی اسرائیل به دست آورده مبنی بر اینکه عملیات ساخت بدون مجوز یا بر خلاف مجوزها در اکثر شهرکها در کرانه باختری اجرا شده که شامل ساختمان و زیرساخت هایی در زمینهای فلسطینی است.

