مهاجرت و افزایش جمعیت ساختارهای اجتماعی را متزلزل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین شمس الدینی عصر یکشنبه در جمع مددجویان جنوبشرق کشور در فرهنگسرای کوثر کرمان اظهار داشت: در جامعه امروز بسیاری از ساختارهای اجتماعی به دلیل مهاجرت و رشد بی رویه جمعیت با چالش روبرو شده است.

وی افزود: خشکسالی و مهاجرت به شهرهای بزرگ برای کسب کار و درآمد و افزایش جمعیت بخصوص در مناطق شهری موجب شده است ساختارهای اجتماعی متزلزل شود.

وی با اشاره به نقش تاثیر گذار مددکاران در کاهش چالشهای موجود در جوامع گفت: مددکاران در قالب گروههای مختلف مددکاری می توانند بسیاری از این مشکلات را برطرف کنند.

شمس الدینی خاطرکرد: با توجه به معلولیت های جسمی و روانی در جامعه مددکاران باید با تعریف یک راهکار برنامه ریزی شده در راستای توانمند سازی مددجویان حرکت نمایند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان گفت: برنامه ریزی مقطعی نمی تواند در دراز مدت مشکلات مددجویان را برطرف کند و نیاز به برنامه ریزی مدون و بلند مدت در راستای توانمند کردن جامعه هدف داریم.

وی افزود: مددکاری مرز، قومیت و نژاد را شامل نمی شود و مددکاران باید به همه افراد نیازمند با دید فرا مرزی بنگرند.

