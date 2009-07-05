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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۷

مهاجرت و افزایش جمعیت ساختارهای اجتماعی را متزلزل کرده است

مهاجرت و افزایش جمعیت ساختارهای اجتماعی را متزلزل کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به لزوم توانمند سازی جامعه گفت: مهاجرت و رشد روز افزون جمعیت ساختارهای اجتماعی را متزلزل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین شمس الدینی عصر یکشنبه در جمع مددجویان جنوبشرق کشور در فرهنگسرای کوثر کرمان اظهار داشت: در جامعه امروز بسیاری از ساختارهای اجتماعی به دلیل مهاجرت و رشد بی رویه جمعیت با چالش روبرو شده است.

وی افزود: خشکسالی و مهاجرت به شهرهای بزرگ برای کسب کار و درآمد و افزایش جمعیت بخصوص در مناطق شهری موجب شده است ساختارهای اجتماعی متزلزل شود.

وی با اشاره به نقش تاثیر گذار مددکاران در کاهش چالشهای موجود در جوامع گفت: مددکاران در قالب گروههای مختلف مددکاری می توانند بسیاری از این مشکلات را برطرف کنند.

شمس الدینی خاطرکرد: با توجه به معلولیت های جسمی و روانی در جامعه مددکاران باید با تعریف یک راهکار برنامه ریزی شده در راستای توانمند سازی مددجویان حرکت نمایند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان گفت: برنامه ریزی مقطعی نمی تواند در دراز مدت مشکلات مددجویان را برطرف کند و نیاز به برنامه ریزی مدون و بلند مدت در راستای توانمند کردن جامعه هدف داریم.

وی افزود: مددکاری مرز، قومیت و نژاد را شامل نمی شود و مددکاران باید به همه افراد نیازمند با دید فرا مرزی بنگرند.

کد مطلب 907758

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