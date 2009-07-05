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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

ثبت جهانی بادیگارد کونگ فو ایران به نام زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: بنیانگذار و دبیرسبک بادیگارد گونگ فو ایران از ثبت جهانی بادیگارد کونگ فو ایران به نام زنجان خبرداد.

اسماعیل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: سبک بادیگارد کونگ فو اردیبهشت امسال با نام بین المللی"InternationaI Bodyguards combat kong fu organization" در اتحادیه های بین المللی هنرهای رزمی ICMAUA با نام جمهوری اسلامی ایران - زنجان ثبت جهانی شد.

وی ادامه داد: با ثبت این هنر رزمی از این پس ورزشکاران می توانند به صورت گسترده در داخل و خارج فعالیت کنند.

کریمی گفتـ: مرکز سبک بادیگارد کونگ فو ایران از سال 85 در زنجان شکل گرفت و از سال 87 فعالیت خود را به طور رسمی زیرنظر فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی آغاز کرد.

بنیانگذار و دبیرسبک بادیگارد گونگ فو ایران افزود: بادیگارد شامل چهار بخش هنر رزم، سلاح های سرد، دفاع شخصی کاربردی و حفاظت فردی است.

کد مطلب 907760

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