ثبت جهانی بادیگارد کونگ فو ایران به نام زنجان

اسماعیل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: سبک بادیگارد کونگ فو اردیبهشت امسال با نام بین المللی"InternationaI Bodyguards combat kong fu organization" در اتحادیه های بین المللی هنرهای رزمی ICMAUA با نام جمهوری اسلامی ایران - زنجان ثبت جهانی شد.

وی ادامه داد: با ثبت این هنر رزمی از این پس ورزشکاران می توانند به صورت گسترده در داخل و خارج فعالیت کنند.

کریمی گفتـ: مرکز سبک بادیگارد کونگ فو ایران از سال 85 در زنجان شکل گرفت و از سال 87 فعالیت خود را به طور رسمی زیرنظر فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی آغاز کرد.

بنیانگذار و دبیرسبک بادیگارد گونگ فو ایران افزود: بادیگارد شامل چهار بخش هنر رزم، سلاح های سرد، دفاع شخصی کاربردی و حفاظت فردی است.