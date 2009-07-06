کریم منصوری ضمن بیان این مطلب افزود: تشکیل دادن سازمان لیگ فوتسال کار ساده ای نبود. من نماینده جامعه فوتسال هستم ولی واقعا باید بگویم هیچ رئیسی تن نمی داد تا لیگ فوتسال تشکیل شود. این درست است که ما در مقدماتی جام جهانی حذف شدیم، اما حالا نگاه کنید در برزیل و در فینال جام جهانی کوچک حاضر هستیم. آیا این کم چیزی است؟ این نشان می دهد که به فوتبال پایه و فوتسال توجه ویژه ای شده است.

منصوری ادامه داد: به نظر من علی کفاشیان فرد لایقی برای فدراسیون فوتبال است اما متاسفانه بحث هایی که مطرح می شود خیرخواهانه نیست و از روی تسویه حساب های شخصی مطرح می شود.

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری ادامه داد: عوامل متعددی در صعود نکردن تیم ملی به جام جهانی دخیل بود. به نظر من فدراسیون فوتبال تلاش خود را انجام داده بود. فوتبال همین است و برد و باخت دارد اما همین که فدراسیون فوتبال در برخی از عرصه ها خوب نتیجه گرفته مهم است. به تیم های پایه و فوتسال و همچنین فوتبال بانوان نگاه کنید. متاسفانه تیم ملی فوتبال بزرگسالان در یک شرایط ویژه قرار گرفت در غیر این صورت صعود می کرد. به نظر من باشگاه ها و برخی مطبوعات مقصرند چون به بازیکن سالاری دامن می زنند.

وی ادامه داد: به نظر من فدراسیون باید به فکر درآمدزایی باشد ولی من به عنوان یک عضو مجمع با تماس کسی مواجه نشدم که بخواهد مجمع فوق العاده تشکیل شود.