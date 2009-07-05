تخصص گرایی در حوزه مددکاری الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زهرا لری در جمع منتخبان مددکاری جنوب شرق کشور در کرمان اظهار داشت: در سالهای اخیر ارتباط علم مددکاری با علوم دیگر نظیر روانشناسی، اجتماعی و حقوقی نتایج خوبی را در جهت پیشرفت و تکمیل مددکاری داشته است.

وی با اشاره بروز مشکلات فراوان در جامعه گفت: برای رفع این مشکلات گرایش مددکاری به حوزه های تخصصی بسیار ضروری است.

وی گفت: امروزه پیشرفت حوزه مددکاری، تعامل تخصص های متفاوت را می طلبد.

لری با اشاره به این که امروزه برخی مشکلات اجتماعی، عاطفی و خانوادگی ناشی از پیشرفت علم می باشد، گفت: ماشینی شدن زندگی مردم نحوه زندگی اجتماعی را تغییر داده و نیازهای اجتماع نیز بیشتر شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی کرمان افزود: انجام وظایف مددکاری با استفاده از تیمهای دارای تخصص های متفاوت، با تحلیل و بررسی یک مشکل از جوانب مختلف، نتایج بهتری را در برای مددجویان در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: متخصصان حوزه مددکاری با استفاده از دانش علمی و تجارب عملی خود با پشتوانه غنی در قالب گروههای مددکاری متفاوت، خدمات متنوعی را به مددجویان خود ارائه می دهند که در این راستا ارتباط بین مددکاران کشور برای استفاده از تجارب و تخصص یکدیگر برای موفقیت در حوزه مددکاری ضروری می باشد.

وی خاطر نشان کرد: تلاشهای مددکاران باید در جهت رفع دائمی مشکلات مددجویان باشد، زیرا رفع مشکلات به صورت مقطعی در ایجاد جامعه ای سالم تاثیر چندانی نخواهد داشت.