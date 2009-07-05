اخبار کوتاه ورزشی کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسابقات قهرمانی کشور رشته کاراته سبک کومیته در ارومیه ویژه بانوان در رده سنی بزرگسالان و امید برگزار می شود.

عضای تیم بانوان کرج در رده سنی بزرگسالان "فاطمه عبدالملکی"، "کبری عابدی"، "زهرا یاری"، "ماریا باطبی"، "محبوبه صادقی" و در رده سنی امید "سولماز اسدی"، "سحر حبیبی" و "سپیده چراغی" هستند.

مربی این مسابقات ماریا باطبی، سرپرست خانم مهین احمدی و داور خانم آمنه دیر گندم هستند.

افتتاح ورزشگاه میانجاده (بعثت )

این ورزشگاه در سال 85 از محل اعتبارات ریاست جمهوری با هزینه سه میلیارد و 500 میلیون ریال و مساحت هزار و 440 متر مربع احداث شده که دارای زمین بازی هزار و 152 مترمربع است.

این ورزشگاه در میانجاده، بلوار شهید مددی، خیابان شهید قاصدی مجموعه ورزشی میانجاده واقع شده و گنجایش 250 تماشاگر را دارد.

جوانان فرخ آبادی صاحب سالن ورزشی می شوند

سالن شهدای فرخ آباد در سال 85 از محل اعتبارات ملی به مساحت هزار و 56 مترمربع با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال در جاده محمدشهر، روستای فرخ آباد و زیبادشت، بعد از دهیاری فرخ آباد، خیابان امام خمینی، جنب مدرسه حافظ احداث شده است.

سقف این ورزشگاه به صورت قوسی شکل و سیستم گرمایشی آنبه صورت ایرواشر است.

مسابقات اتومبیلرانی ویژه بانوان در کرج برگزار می شود

یک دوره مسابقه اتومبیلرانی (اسلالوم) ویژه بانوان شهرستان کرج به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت علی (ع) فردا از ساعت 8 الی 11 صبح در میدان امام حسین (ع)، پارکینگ شبانه روزی چمران، پیست کارتینگ و اتومبیلرانی میثاق برگزار می شود.

تیمهای بدمینتون نونهالان کرج به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

تیمهای بدمینتون نونهالان کرج برای شرکت در مسابقات بدمینتون کشور که این هفته در شهر سنندج استان کردستان برگزار می شود، امروز اعزام شدند.

محسن آغاسی، امین حقی، محمد اسماعیل بیات، سید علی حسینی و مهران ادیبی تیم پسران را تشکیل می دهند و تیم نونهالان بدمینتون دختر کرج شامل پگاه ولی جانی، شکیبا کرمی، زهرا کهریزی، کیانا هاشمی و راحله موسوی است.