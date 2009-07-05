دشمنان در کمین هستند و ارتقای توان دفاعی ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، امیر سرتیپ خلبان دکتر میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا که در مراسم بزرگداشت به ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: ما خط مقدم دفاع از کشور و سربازان امام زمان (عج) هستیم و باید سعی کنیم پرونده‌ خوبی پیش مولایمان داشته باشیم باید برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کنیم و هدف‌مان این باشد که در موازنه‌ قدرت در جنگ ناهمگون دست‌ بالا داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش، پشتکار، ارتقا و آمادگی وجود داشته باشد گفت: برای ارتقاء توان رزمی باید تلاش کنیم. عزت هر فردی در این است که تا چه حد برای انقلاب و نظامش تلاش می‌کند و این فرصتی است که در اختیار ما قرار گرفته. فرصت‌ها مثل ابر هستند که به سرعت عبور می‌کنند و مسئولیت ما فرصت و امانت الهی است که باید از آن استفاده کنیم. این فرصت‌ها همیشه دست ما نمی‌ماند مهم این است که از آنها استفاده کنیم.

میقانی با تبریک به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم و مجالس آشنایی بیشتر با سیره‌ مولای متقیان امیر المومنین علی (ع) است اظهار کرد: همه باید به خود بلرزیم که چگونه است یک دانشمند مسیحی 200 بار نهج‌ البلاغه را خوانده و برخی از ما حتی یکبار هم آن را نخوانده ‌ایم ان‌شاءالله خداوند به ما این توفیق را بدهد که قدر این نعمت الهی را بدانیم.

وی افزود: الحمدلله ولایت فقیه به عنوان ثمره‌ ولایت نصیب ما شده است و درواقع فردی پرهیزگار و متقی در راس حکومت قرار گرفته است.

امیرسرتیپ میقانی ادامه داد: طبق فرمایش حضرت امام (ره) که فرمودند قرن بیست‌و یکم قرن پیروزی مستضعفان بر مستکبران است طبیعی است که تا زمانی که ما به دنبال تحقق این فرمایش امام (ره) هستیم دنیا از ما راضی نمی شود. آنها حکومتی را که از مستضعفین حمایت می‌کند نمی‌خواهند. البته اگر حکومتی مسلمان باشیم مثل برخی از کشورها، اما کاری به کار قدرت‌های بزرگ جهان نداشته باشیم آن‌ها هم کاری به کار ما ندارند اما ما این گونه نیستیم و همین که آنها علیه ما توطئه می‌کنند نشان می‌دهد که از ما راضی نیستند و ما باید پیرو فرمان آن پیر فرزانه باشیم.