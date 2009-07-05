استقلال - سپاهان جذابترین دیدار هفته اول / استقلال و پرسپولیس هفته نهم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15 امروز در محل فدراسیون فوتبال آغاز شد که براساس برنامه اعلام شده دو تیم استقلال و سپاهان در هفته اول که روز 15 مرداد برگزار می شود باید در تهران به مصاف هم بروند.

رویارویی امیرقلعه نویی سرمربی فعلی تیم فوتبال سپاهان که فصل گذشته استقلال را قهرمان کرد برابر تماشاگران این تیم در تهران می تواند جذابترین بازی هفته اول باشد.

ضمن اینکه براساس قرعه کشی صورت گرفته تیم های استقلال و پرسپولیس در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر از دور رفت به مصاف هم می روند.

براساس این قرعه کشی برنامه هفته اول این رقابتها به شرح زیر است:

* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد

* استقلال تهران - سپاهان اصفهان

* مس کرمان - پرسپولیس تهران

* پیکان قزوین - مقاومت سپاسی شیراز

* پاس همدان - استیل آذین تهران

* شاهین پارس جنوبی - ملوان انزلی

* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان

* ذوب آهن اصفهان - سایپا کرج

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز