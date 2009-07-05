ارتقاء سطح فرهنگ جامعه بهترین راهکار مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی ظهر یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان اظهار داشت: ارتقاء سطح فرهنگ جامعه می تواند یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر و سایر معضلات اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: در کنار تشدید مقابله با سودجویان و توزیع کنندگان مواد مخدر که در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است دستگاه های فرهنگی باید با اطلاع رسانی صحیح در جامعه مردم را نسبت به عواقب و نتایج استفاده از مواد مخدر آگاه نمایند که این مهم تاثیر بسیار زیادی برای موفقیت آمیز بودن برنامه های مقابله با مواد مخدر را به دنبال خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: هر چند که اجرای برنامه های فرهنگی و سرمایه گذاری در این حوزه در کوتاه مدت جواب نمی دهد ولی باید توجه داشت که سرمایه گذاری در بخش های فرهنگی برای آگاه سازی جامعه با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

قائد رحمتی همچنین در ادامه با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی استان کردستان در خصوص مقابله با توزیع و قاچاق مواد مخدر در این استان بیان داشت: در سال 87 و در مجموع 469 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کردستان کشف و 14 باند بزرگ عرضه و توزیع مواد مخدر در سطح استان متلاشی و اعضای آنها دستگیر و تحویل مقامان قضایی داده شده اند.

وی یادآور شد: مقایسه آمار انواع مواد مخدر کشف شده در استان کردستان در سال 87 نسبت به سال 86 بیش از 80 درصد افزایش نشان می دهد که این مهم تنها با همکاری و تعامل مردم و تشدید برخوردهای نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر به دست آمده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان از همه دستگاه های دولتی استان خواست که در امر مقابله با مواد مخدر با برنامه ریزی مدون مشارکت نمایند.