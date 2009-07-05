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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

اوباما :

عراق روزهای سختی را در پیش خواهد داشت

عراق روزهای سختی را در پیش خواهد داشت

رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه گفت که عراق در آینده روزهای سختی را در پیش رو خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "باراک اوباما" که به مناسبت روز استقلال آمریکا در کاخ سفید سخنرانی می کرد، از عراقی ها به دلیل استقلال آنها تحسین کرد.

وی همچنین با بیان اینکه مردم آمریکا باید نشان دهند که توانایی ایجاد تغییر در این کشور را دارند از آمریکاییها به عنوان ملتی نام برد که از آینده هراس ندارند.

خاطرنشان می شود که نظامیان آمریکایی سرانجام پس از شش سال از حمله به عراق در چارچوب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن روز 30 ژوئن (9 تیر) شهرها و روستاهای عراق را ترک و در پایگاه های نظامی خارج از شهرها مستقر شدند.

کد مطلب 907785

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