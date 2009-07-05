158 نفر در انتخابات شورای هیئتهای مذهبی گلستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبدالللی عصر یکشنبه در نشست هیئتهای مذهبی در گرگان با اشاره به پایان مهلت ثبت نام در انتخابات شورای مذهبی افزود: از این تعداد 116 نفر برادر و 42 نفر خواهر هستند.

وی زمان برگزاری انتخابات شورای هیئتهای مذهبی استان را 19 ماه جاری اعلام کرد و اظهار داشت: هر رای دهنده به تعداد اعضای مصوب شورای هیئتهای مذهبی شهرستان مورد نظر می تواند کاندیدا را انتخاب کند و از افرادی که حائز اکثریت نسبی آراء شده، می توانند عضو شورا شوند.

وی خاطرنشان کرد: زمان تبلیغات داوطلبین شرکت در شورای هیئتهای مذهبی استان گلستان از 24ساعت بعد از اخذ تعیین صلاحیت، آغاز می شود.

به گفته عبداللهی، در صورتی که آراء مساوی باشد ، ملاک انتخاب، قرعه کشی است، که در صورت هرگونه شکایت می‌توانند تا سه روز بعد از انتخابات اعتراض‌های خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات افراد واجد الشرایط حق رای دادن دارند، افزود: از هر هیئت مذهبی یک نفر حق رأی دادن دارد که می تواند مسئول هیئت و یا نماینده آن باشد که باید با معرفی نامه برای اخذ رأی حضور پیدا کنند.

کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطر نشان کرد: تأیید انتخابات ظرف مدت 10 روز توسط مدیر کل تبلیغات اسلامی استان صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: نشست شورای هیئات های مذهبی در شهرستان ها و مرکز استان، ساماندهی و حمایت از تشکل دینی در استان، اجرای شیوه نامه طرح تکمیل بانک اطلاعات دینی، هماهنگی جهت استفاده از امکانات و تسهیلات هیئتها در مشهدمقدس، گردهمایی مسئولین هیئتهای مذهبی و مداحان از جمله اقدامات این اداره کل برای حمایت از تشکی های دینی است.

وی یادآورشد: اعزام مداحان جهت دیدار بامقام معظم رهبری ،اعزام هیئتهای منتخب جهت شر کت در گردهمایی کشوری، بیمه مداحان اهل بیت (ع)، حمایت وپشتیبانی ازمداحان از کارافتاده، توزیع اقلام مصرفی به هیئتهای مذهبی، توزیع نشریه خیمه،حمایت و پشتیبانی از تشکل های دینی شاخص و پرجمعیت، حمایت و پشتیبانی از تشکلهای دینی شاخص و پرجمعیت درمناطق ویژه و ... از دیگر برنامه ها است.