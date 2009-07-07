به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه این اثر توسط ناهید فروغان سه سال به طول انجامیده و اخیراً به بازبینی و ویرایش نهایی به دست چاپ سپرده شده است.

این کتاب در واقع درباره عرفای ایرانی سده‌های اول تا چهارم هجری است و نشان می‌دهد که چگونه سلسسله‌هایی که بعدها در ایران تشکیل می‌شد سعی می‌کرده‌اند نسب خودشان را به عرفای سده‌های اول بعد از ظهور اسلام برسانند.

دنیس اگل 56 ساله محقق و ایرانشناس فرانسوی است که تحقیقات زیادی را پیرامون تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران انجام داده است.

از جمله آثار او می‌توان به کتابهایی نظیر "تاریخ اجتماعی فرهنگی شیراز در زمان مغول"، "ادبیات اولیاء"، "سرچشمه تاریخی اجتماعی و اخلاقیات دوران قرون وسطی"، "سنت وقایع نگاری در ایران"، "اسنادی از ایران در مقابله سلطه مغول"، " تشریع نوشته‌های بنیانگذاران تصوف" و بیوگرافی شخصیتهایی مانند عطار و جامی اشاره کرد.