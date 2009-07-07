۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

"تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران" چاپ می‌شود

کتاب "تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران" نوشته ایرانشناس فرانسوی خانم "دنیس اگل" توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به زیر چاپ رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه این اثر توسط ناهید فروغان سه سال به طول انجامیده و اخیراً به بازبینی و ویرایش نهایی به دست چاپ سپرده شده است.

این کتاب در واقع درباره عرفای ایرانی سده‌های اول تا چهارم هجری است و نشان می‌دهد که چگونه سلسسله‌هایی که بعدها در ایران تشکیل می‌شد سعی می‌کرده‌اند نسب خودشان را به عرفای سده‌های اول بعد از ظهور اسلام برسانند.

دنیس اگل 56 ساله محقق و ایرانشناس فرانسوی است که تحقیقات زیادی را پیرامون تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران انجام داده است.

از جمله آثار او می‌توان به کتابهایی نظیر "تاریخ اجتماعی فرهنگی شیراز در زمان مغول"، "ادبیات اولیاء"، "سرچشمه تاریخی اجتماعی و اخلاقیات دوران قرون وسطی"، "سنت وقایع نگاری در ایران"، "اسنادی از ایران در مقابله سلطه مغول"، " تشریع نوشته‌های بنیانگذاران تصوف" و بیوگرافی شخصیتهایی مانند عطار و جامی اشاره کرد.

