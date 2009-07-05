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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

عزیز محمدی خبر داد:

استقلال و پرسپولیس در یک روز بازی نمی کنند/ بازی افتتاحیه در کرمان

استقلال و پرسپولیس در یک روز بازی نمی کنند/ بازی افتتاحیه در کرمان

رئیس سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال از برگزاری دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس در دو روز مجزا در لیگ نهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی در حاشیه مراسم قرعه کشی نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به خبرنگاران گفت: با توجه به درخواست هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس بازی های این دو تیم در لیگ برتر در روزها پنجشنبه و جمعه برگزار می شود و دو تیم در یک روز به میدان نخواهند رفت.

وی افزود: این دو تیم براساس میزبان بودن یا مهمان بودن روزهای پنجشنبه و جمعه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

محمدی همچنین از برگزاری دیدار روز 15 مرداد تیم های مس کرمان و پرسپولیس تهران به عنوان بازی افتتاحیه نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در کرمان خبر داد. سایر بازیهای هفته اول روز جمعه 16 مرداد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 907800

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