استقلال و پرسپولیس در یک روز بازی نمی کنند/ بازی افتتاحیه در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی در حاشیه مراسم قرعه کشی نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به خبرنگاران گفت: با توجه به درخواست هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس بازی های این دو تیم در لیگ برتر در روزها پنجشنبه و جمعه برگزار می شود و دو تیم در یک روز به میدان نخواهند رفت.

وی افزود: این دو تیم براساس میزبان بودن یا مهمان بودن روزهای پنجشنبه و جمعه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

محمدی همچنین از برگزاری دیدار روز 15 مرداد تیم های مس کرمان و پرسپولیس تهران به عنوان بازی افتتاحیه نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در کرمان خبر داد. سایر بازیهای هفته اول روز جمعه 16 مرداد برگزار خواهد شد.