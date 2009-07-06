کشتی تهران باید مربیان بیشتری در تیم های ملی داشته باشد

مرتضی لطیفی مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر نگاهی اجمالی به ترکیب کادر فنی تیم ملی بیاندازید می بینید که تعداد مربیان تهرانی بسیار کم است و سرمربی تیم های ملی کشتی آزاد به ترتیب لرستانی و خراسانی هستند.

مربی سازنده کشتی تهران گفت: منظور من از مربی کسانی هستند که شبانه روز و با عشق وعلاقه به آموزش کشتی به نونهالان و نوجوانان می پردازند نه کسانی که سال هاست حتی یک شاگرد نیز تحویل کشتی نداده اند.

لطیفی تصریح کرد: کشتی تهران در حال پیشرفت است و برای حرکت روبه جلوی آن باید به مربیان تهرانی در تیم های ملی فرصت خدمت بیشتری داده شود.

وی در پایان اظهارداشت: کشتی تهران در حال حاضر نسبت به گذشته نفرات بیشتری را در تیم های ملی بخصوص در رده جوانان دارد و برای پیشرفت هرچه بیشتر نیازمند نگاه ویژه مسئولان سیاسی و ورزشی استان تهران به رشته کشتی هستیم.