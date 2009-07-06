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۱۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

لطیفی در گفتگو با مهر:

کشتی تهران باید مربیان بیشتری در تیم های ملی داشته باشد

کشتی تهران باید مربیان بیشتری در تیم های ملی داشته باشد

مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد گفت: جایگاه کشتی تهران این را می طلبد که مربیان بیشتری را در تیم های ملی کشتی داشته باشند.

مرتضی لطیفی مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر نگاهی اجمالی به ترکیب کادر فنی تیم ملی بیاندازید می بینید که تعداد مربیان تهرانی بسیار کم است و سرمربی تیم های ملی کشتی آزاد به ترتیب لرستانی و خراسانی هستند.

 مربی سازنده کشتی تهران گفت: منظور من از مربی کسانی هستند که شبانه روز و با عشق وعلاقه به آموزش کشتی به نونهالان و نوجوانان می پردازند نه کسانی که سال هاست حتی یک شاگرد نیز تحویل کشتی نداده اند.

 لطیفی تصریح کرد: کشتی تهران در حال پیشرفت است و برای حرکت روبه جلوی آن باید به مربیان تهرانی در تیم های ملی فرصت خدمت بیشتری داده شود.

 وی در پایان اظهارداشت: کشتی تهران در حال حاضر نسبت به گذشته نفرات بیشتری را در تیم های ملی بخصوص در رده جوانان دارد و برای پیشرفت هرچه بیشتر نیازمند نگاه ویژه مسئولان سیاسی و ورزشی استان تهران به رشته کشتی هستیم.

کد مطلب 907801

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