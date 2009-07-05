پیونگ یانگ دو موشک دیگر را آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرات دفاع کره جنوبی اعلام کرد که ما در حالت آماده باش کامل به سر می بریم اما افزود که امروز هیچ نشانه ای مبنی بر آزمایش های بیشتر از سوی کره شمالی مشاهده نمی شود.

یکی از مقامات کره جنوبی اعلام کرد که به نظر می رسد کره شمالی دو موشک میان برد را که از نوع موشک رودونگ هستند، آزمایش کند که این موشک ها می توانند کلیه نقاط در کره جنوبی و بیشتر نقاط ژاپن را مورد هدف قرار دهند و پنج موشک اسکاد توانایی نابودی بیشتر نقاط در کره جنوبی را دارند.

درحالیکه جامعه بین الملل تحریم ها را علیه کره شمالی افزایش داده اند، پیونگ یانگ همچنان به آزمایشهای مکرر موشکی خود ادامه می دهد.

منابع خبری آگاه اعلام کردند که اقدامات اخیر کره شمالی جای تعجب ندارد زیرا پیونگ یانگ پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تحریم های بیشتر شورای امنیت موشک های بیشتری را آزمایش خواهد کرد و درصدد تقویت قوای نظامی خود است.

پیونگ یانگ که دارای مواد کافی برای غنی سازی اورانیوم است، توانایی انجام یک برنامه غنی سازی را در تاسیسات زیر زمینی و به دور از چشمان ماهواره های آمریکا دارد.

