اطلاعات کشاورزی از طریق دفاتر ICT روستایی ارائه می شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، پیمان فلسفی عصر یکشنبه در دومین روز نخستین همایش ملی ICT روستایی افزود : وجود حدود 6 هزار ناظر، 7 هزار کارشناس مستقر در سطح دهستان، 24 موسسه علمی تحقیقاتی، 52 مرکز آموزش فنی حرفه ای که کشاورزی را به روستائیان ارائه می دهند، 6 هزار تعاونی روستایی شبکه گسترده ای از نیرو های فنی و تخصصی را تشکیل می دهند که 2/4 میلیون واحد بهره برداری را در بخش کشاورزی کشور حمایت می کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید با یک برنامه ریزی منسجم با کشاورزان و روستائیان همگام شویم تا اطلاعات گسترده موجود را در اختیار آنان که 94 نیاز غذای کشور را تامین می کنند قرار دهیم.

وی ادامه داد: حدود 60 هزار روستا در کشور وجود دارد که 35 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد.

فلسفی خاطر نشان کرد: 38 درصد جمعیت روستایی کشور از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند که تامین امنیت غذایی کشور و منطقه خاور میانه را بر عهده دارند.

مشاور پارلمانی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد: در سالهای اخیر با 6/16 درصد رشد تولید و 5 درصد رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را شاهد بوده ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد : از سال 84 تاکنون با افزایش 23 میلیون تن، محصولات کشاورزی تولید شده در کشور به 102 میلیون تن رسیده است که برطبق برنامه چشم انداز 20 ساله کشور این رقم باید به 300 میلیون تن در سال برسد.

فلسفی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش درآمد کشاورزان و گسترش کشاورزی صنعتی با ارئه اطلاعات علمی و به کارگیری آن در نظام تولید میسر می شود که وزارت جهاد کشاورزی به این مهم توجه دارد