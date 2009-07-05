اخراج هندوراس از سازمان کشورهای آمریکای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک هفته پس از وقوع کودتای نظامی در هندوراس عضویت این کشور در سازمان کشورهای آمریکای مرکزی (OAS) لغو شد. بر این اساس در نشست اضطراری که اعضای این سازمان در روز گذشته تشکیل دادند، تصمیم بر اخراج هندوراس از آن گرفته شد.

کشورهای OAS در حالی این تصمیم را اتخاذ کردند که تگوسیگالپا (پایتخت هندوراس) از انجام خواست این سازمان مبنی بر بازگرداندن "مانوئل زلایا" رییس جمهور برکنار شده این کشور به قدرت در زمان تعیین شده خودداری کرد.

این نخستین بار است که از سال 1962 تا کنون، یکی از اعضا سازمان OAS از آن اخراج می شود. پیش از این کوبا بدلیل اتخاذ سیاستهای نزدیک به شوروی سابق و رویه کمونیستی خود از این سازمان کنار گذاشته شده بود.

در نشست کشورهای آمریکا مرکزی "خوزه مانوئل اینسولزا" رییس سازمان OAS نسبت به بروز تشنجات جدید در هندوراس هشدار داد. وی همچنین از زلایا خواست پیش از بازگشت به کشورش جوانب امر را بسنجد.

به گفته اینسولزا بازگشت زلایا به هندوراس ممکن است موجب ایجاد ناآرامی و اغتشاشاتی در این کشور شود. گفتنی است دولت کودتا در هندوراس تهدید کرده است در صورت بازگشت زلایا به این کشور، وی را دستگیر خواهد کرد.