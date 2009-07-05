باید برابر چین پیروز شویم / سهمیه المپیک را به آسانی از دست نمی دهیم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور ، در مورد دیدار حساس عصر دوشنبه این تیم برابر چین گفت: پس از شکست برابر کره شمالی کارمان برای کسب مدال و سهمیه المپیک سخت شد اما باید در این دیدار چین را شکست دهیم تا با کسب نتیجه ای قابل قبول مسابقات را ترک کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توانید نتیجه دیدار مقدماتی برابر چین را در این مسابقه هم تکرار کنید؟ اظهار داشت: تمام سعی ما این است که ابتدا بازیکنان را به حال عادی بازگردانده و روحیه آنها را برای حضور قدرتمند در این مسابقه افزایش دهیم. البته به بازیکنان گفته ام آن دیدار تمام شده و باید با تمام توان در این بازی به میدان رفته تا باردیگر برابر این تیم پیروز شوید.

سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان با بیان اینکه کار می توانستیم به راحتی کره شمالی را شکست دهیم اما موقعیت‌هایمان به راحتی از دست رفت، افزود: در آن دیدار گل دیرهنگامی دریافت کردیم و جبران آن بسیار سخت بود اما من با این شرایط هم که بازیکنان کره شمالی 80 دقیقه دفاع می کردند، از عملکرد بازیکنانم راضی هستیم.

یاوری در پایان گفت: مطمئنم اگر بازیکنان ما بازی خودشان را در دیدار با چین ارائه دهند، قطعا می توانیم با شکست چین، ضمن کسب مدال برنز این مسابقات، به عنوان سومین تیم آسیایی جواز حضور در المپیک نوجوانان را کسب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال زیر 14 سال ایران و چین در مرحله رده بندی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی سنگاپور عصر روز دوشنبه در این کشور برگزار می شود.