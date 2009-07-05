پنج هزار نفر در سیستان و بلوچستان برای اعتکاف نام نویسی کردند

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با تبریک سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) به اظهار داشت: تا پایان وقت اداری امروز یکهزار و 550 خواهر و 389 برادر در زاهدان، 250خواهر و 60 برادر در ایرانشهر، 400 خواهر و 200 برادر در بزمان و بمپور، 130 خواهر و برادر در چابهار و 120 خواهر و برادر در سراوان برای حضور در مراسم اعتکاف ثبت نام کرده اند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: همچنین 60 خواهر و 40 برادر در خاش، 600 خواهر و 150 برادر در زابل، 30 نفر در حسین آباد، صد نفر در محمد آباد، 60 نفر در سه کوهه، 80 نفر در بنجار، 15 نفر در نیکشهر، 95 نفر در کنارک، 30 نفر در زهک، 150 نفر در دلگان و 30 نفر در هودیان جهت شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در فصل نیایش این استان ثبت نام کرده اند .

وی با اعلام اینکه در زاهدان مصلای قدس محل استقرار خواهران و برادران معتکف است، افزود: در ایرانشهر مصلی فاطمه الزهرا(س) و مسجد آل رسول(ص)، در چابهار مسجد جامع امام حسین(ع)، در سراوان مسجد جامع حضرت علی ابن ابیطالب(ع)،در خاش مسجد عترت النبی(ص) و المهدی (عج)، در زابل مسجد جامع شریفی و مصلی المهدی(عج)، در نیکشهر مسجد الزهرا(س)، در بزمان مسجد جامع و در بمپور مسجد آل نبی(ص)، در کنارک مسجد امام حسن مجتبی (ع)، در شهرستان زهک مسجد جامع و حضرت ابالفضل (ع)، در دلگان مسجد جامع والیعصر (عج) و در هودیان مسجد امام حسن مجتبی (ع) میزبان مهمانان خدا در فصل نیایش می باشد .

حجت الاسلام قربانپور خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال گسترده و پر شور مردم از مراسم معنوی اعتکاف پیش بینی می شود علاوه بر این تعداد، 500 نفر دیگر نیز در سطح استان جهت ثبت نام مراجعه کنند که با احتساب آنها جمع کل آمار معتکفین امسال در کل استان به پنج هزار نفر می رسد .