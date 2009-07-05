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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۴

جشن میلاد مولای متقیان در قزوین برگزار شد

جشن میلاد مولای متقیان در قزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: به مناسبت فرارسیدن میلاد خجسته حضرت علی(ع) عصر یکشنبه مراسم جشنی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در جشن میلاد حضرت علی(ع)  که با حضور رئیس، معاونان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با ولایت پذیری حضرت علی (ع) رسالت و نبوت نبی مکرم اسلام (ص) کامل شد.

حجت الاسلام سید فتاح مرتضوی به نقش و جایگاه ولایت فقیه در اسلام اشاره کرد و گفت: امروز به برکت این جایگاه ضمن حفظ اقتدار و صلابت نظام اسلامی بسیاری از دسیسه ها وتوطئه های دشمنان هم  با درایت و رهبری مقام عظمای ولایت و پیروی مردم دیندار کشور خنثی وبی اثر شده است. 

مرتضوی افزود: شیعیان باید با مطالعه دقیق زندگانی حضرت علی( ع) و تامل در سیره آن حضرت رسم درست زیستن را بیاموزند و دنیا و آخرت خودرا بیمه کنند.

وی در ادامه با قدردانی از حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خواستار حفظ وحدت و همدلی آحاد مردم  در برابر توطئه دشمنان انقلاب اسلامی شد.

در ادامه یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مناسبت ولادت با سعادت اولین پیشوای شیعیان جهان حضرت  امام علی(ع) مولودی خوانی کرد.

 

کد مطلب 907845

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