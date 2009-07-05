جشن میلاد مولای متقیان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در جشن میلاد حضرت علی(ع) که با حضور رئیس، معاونان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با ولایت پذیری حضرت علی (ع) رسالت و نبوت نبی مکرم اسلام (ص) کامل شد.

حجت الاسلام سید فتاح مرتضوی به نقش و جایگاه ولایت فقیه در اسلام اشاره کرد و گفت: امروز به برکت این جایگاه ضمن حفظ اقتدار و صلابت نظام اسلامی بسیاری از دسیسه ها وتوطئه های دشمنان هم با درایت و رهبری مقام عظمای ولایت و پیروی مردم دیندار کشور خنثی وبی اثر شده است.

مرتضوی افزود: شیعیان باید با مطالعه دقیق زندگانی حضرت علی( ع) و تامل در سیره آن حضرت رسم درست زیستن را بیاموزند و دنیا و آخرت خودرا بیمه کنند.

وی در ادامه با قدردانی از حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خواستار حفظ وحدت و همدلی آحاد مردم در برابر توطئه دشمنان انقلاب اسلامی شد.

در ادامه یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مناسبت ولادت با سعادت اولین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام علی(ع) مولودی خوانی کرد.