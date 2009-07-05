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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۱

70 درصد تولیدات آبزی گلستان صادر می شود

70 درصد تولیدات آبزی گلستان صادر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان، گفت: 70 درصد مجموع حدود 14 هزار تن تولیدات آبزی استان به سایر مناطق کشور صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر یکشنبه در شورای برنامه ریزی شیلات استان افزود: درحال حاضر فقط 30 درصد از مجموع حدود 14 هزار تن آبزیان تولید شده در استان مصرف می شود و باید در این زمینه فرهنگ سازی و برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در استان 6.8 کیلوگرم بوده که پائین تر از سرانه کشوری که حدود هشت کیلوگرم بوده،  است و باید برای ارتقای مصرف ماهی در استان برنامه ریزی شود.
 
مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: پائین بودن سرانه مصرف ماهی در استان درحالی است که این استان رتبه چهارم تولید آبزیان در کشور را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاشهای آموزشی، دایرکردن بازراهای ویژه عرضه آبزیان و جشنواره های طبخ آبزیان در زمینه افزایش فرهنگ مصرف آبزیان موثر است.

به گفته پاسندی، راه اندازی مراکز عرضه آبزیان در استان ضرروی است و این بازار در افزایش عرضه ماهی و انواع آبزیان تاثیر گذار است.

مدیرکل شیلات استان بیان داشت: در حال حاضر 60 درصد انواع ناهیان گرمابی استان در گنبد تولید می شود و این منطقه نقض مهی در تولید فراواده های شیلاتی دارد.

وی یادآورشد: نبودمکانهای مناسب عرضه، توزیع نشدن به موقع، قیمت پایین محصولات، کمبود نقدینگی و بدهی آبزی پروران  به بانکها از جمله مشکلات آبزی پروران است.

کد مطلب 907852

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