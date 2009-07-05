70 درصد تولیدات آبزی گلستان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر یکشنبه در شورای برنامه ریزی شیلات استان افزود: درحال حاضر فقط 30 درصد از مجموع حدود 14 هزار تن آبزیان تولید شده در استان مصرف می شود و باید در این زمینه فرهنگ سازی و برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در استان 6.8 کیلوگرم بوده که پائین تر از سرانه کشوری که حدود هشت کیلوگرم بوده، است و باید برای ارتقای مصرف ماهی در استان برنامه ریزی شود.



مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: پائین بودن سرانه مصرف ماهی در استان درحالی است که این استان رتبه چهارم تولید آبزیان در کشور را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاشهای آموزشی، دایرکردن بازراهای ویژه عرضه آبزیان و جشنواره های طبخ آبزیان در زمینه افزایش فرهنگ مصرف آبزیان موثر است.

به گفته پاسندی، راه اندازی مراکز عرضه آبزیان در استان ضرروی است و این بازار در افزایش عرضه ماهی و انواع آبزیان تاثیر گذار است.

مدیرکل شیلات استان بیان داشت: در حال حاضر 60 درصد انواع ناهیان گرمابی استان در گنبد تولید می شود و این منطقه نقض مهی در تولید فراواده های شیلاتی دارد.

وی یادآورشد: نبودمکانهای مناسب عرضه، توزیع نشدن به موقع، قیمت پایین محصولات، کمبود نقدینگی و بدهی آبزی پروران به بانکها از جمله مشکلات آبزی پروران است.