مسابقات پینگ پنگ ستارگان جهان در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین وهابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت های پینگ پنگ شهرستانهای استان در ساری گفت: رقابتهای پینگ پنگ ستارگان جهان که قرار بود اردیبهشت ماه در مازندران برگزار شود به علت تداخل این رقابت ها با مسابقات جهانی جوانان و بزرگسالان به زمان دیگری موکول شد.

وی در خصوص برگزاری این مسابقات افزود: به طور حتم این رقابت ها با حضور 24 بازیکن برتر پینگ پنگ باز جهان که 19 بازیکن خارجی و 5 بازیکن داخلی به میزبانی مازندران در ساری برگزار می شود.

وهابی اظهار داشت: تمامی هزینه های سفر رفت و برگشت و اسکان این ورزشکاران را تربیت بدنی مازندران تقبل می کند.

رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران تصریح کرد: در مسابقات پینگ پنگ جوانان ستارگان جهان سه بازیکن مازندرانی به نام های نوشاد و نیما عالمیان و پوریا یارانی در ترکیب تیم ملی حضور دارند و دو بازیکن دیگر کشورمان هنوز از سوی فدراسیون اعلام نشده است.

وی جایزه این مسابقه مهم را 20 هزار دلار عنوان کرد و افزود: به نفرات اول تا سوم به ترتیب 10 ، 7 و سه هزار دلار جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

وهابی در پایان از حضور محمد جواد باباجانیان پینگ پنگ باز نونهال مازندرانی در ترکیب تیم ملی برای شرکت در مسابقات بین المللی داغستان عنوان کرد و گفت: این بازیکن مازندرانی به همراه هفت بازیکن دیگر شهریور ماه در مسابقات جایزه بزرگ داغستان در رده سنی نونهالان شرکت خواهد کرد.