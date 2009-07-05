گرد و غبار به استان قزوین رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، گرد وغبار شدیدی که از ظهر امروز وارد استان شده هم اکنون سراسر استان را فرا گرفته و موجب اختلال در دید مردم و رانندگان شده است.

اسرافیل گل محمدی مدیر کل هواشناسی استان قزوین دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این توده گرد وغبار از کشورعراق و سمت غرب وارد کشور شده و تمامی مناطق استان را پوشانده است.

گل محمدی علت این گرد وغبار را ناشی از خشک شدن زمین و وزش بادهای شدید دانست و افزود: دراثر وزش بادهای شدید، گرد و غبار ناشی از خشک شدن زمین در حجم گسترده ای به هوا بلند شده وحرکت درآمده و مانند توده های عظیم خاک مناطق مختلف را می پوشاند.

گل محمدی ایجاد این گرد و غبار غلیظ را امری طبیعی در اثر تغییرات جوی دانست و گفت: علیرغم اینکه این پدیده جوی خطرناک نیست اما کلیه کسانی که از بیماریهای تنفسی و ناراحتی های قلبی رنج می برند بهتر است از تردد غیر ضرور در سطح شهر خودداری کنند و در صورت لزوم از از ماسک بهداشتی استفاده کنند.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان قزوین پدیده گرد وغبار ایجاد شده در استان تا ظهر دوشنبه ( پس فردا) نیز دراستان خواهد بود و از بعد از ظهر دوشنبه بتدریج شاهد کاهش میزان گرد وغبارو خروج این توده از استان خواهیم بود.

شدت گرد و غبار ایجاد شده در استان قزوین به حدی است که تمامی شهر را پوشانده و وضعیت جوی مانند روزهای بارانی و ابری کاملا تره و تاریک است بطوریکه ساختمانهای بلند از چند صد متری قابل رویت نیست

گرد و غبار شدید تاکنون بسیاری از مناطق غربی کشور را پوشانده است.