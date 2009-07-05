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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۱

گرد و غبار به استان قزوین رسید

گرد و غبار به استان قزوین رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: با ورود توده عظیمی از گرد وغبار از سمت غرب کشور از ظهر امروز سراسر استان قزوین کاملا تیره و تار شد و رفت و آمد مردم در مناطق مختلف را دچار مشکل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، گرد وغبار شدیدی که از ظهر امروز وارد استان شده هم اکنون سراسر استان را فرا گرفته و موجب اختلال در دید مردم و رانندگان شده است.

اسرافیل گل محمدی مدیر کل هواشناسی استان قزوین دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این توده گرد وغبار از کشورعراق و سمت غرب وارد کشور شده و تمامی مناطق استان را پوشانده است.

گل محمدی علت این گرد وغبار را ناشی از خشک شدن زمین و وزش بادهای شدید دانست و افزود: دراثر وزش بادهای شدید، گرد و غبار ناشی از خشک شدن زمین در حجم گسترده ای به  هوا بلند شده وحرکت درآمده و مانند توده های عظیم خاک مناطق مختلف را می پوشاند.

گل محمدی ایجاد این گرد و غبار غلیظ را امری طبیعی در اثر تغییرات جوی دانست و گفت: علیرغم اینکه این پدیده جوی خطرناک نیست اما کلیه کسانی که از بیماریهای تنفسی و ناراحتی های قلبی رنج می برند بهتر است از تردد غیر ضرور در سطح شهر خودداری کنند و در صورت لزوم از از ماسک بهداشتی استفاده کنند.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان قزوین پدیده گرد وغبار ایجاد شده در استان تا ظهر دوشنبه ( پس فردا) نیز دراستان خواهد بود و از بعد از ظهر دوشنبه بتدریج شاهد کاهش میزان گرد وغبارو خروج این توده از استان خواهیم بود.

شدت گرد و غبار ایجاد شده در استان قزوین به حدی است که تمامی شهر را پوشانده و وضعیت جوی مانند روزهای بارانی و ابری کاملا تره و تاریک است  بطوریکه ساختمانهای بلند از چند صد متری قابل رویت نیست 

گرد و غبار شدید تاکنون بسیاری از مناطق غربی کشور را پوشانده است. 

کد مطلب 907859

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