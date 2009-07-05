انفجار خودروی بمبگذاری شده در موصل/ ترور 16 نفر در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در یکی از مناطق شهر موصل سبب زخمی شدن 15 نفر شد.



این خودرو در نزدیک اداره گذرنامه شهر موصل منفجر شد.



انفجار بمب در غرب موصل نیز سبب کشته شدن یک نظامی عراقی و زخمی شدن چهار نفر از جمله دو غیر نظامی شد.



یک منبع امنیتی عراق در شهر بعقوبه از انفجار بمب در مرکز این شهر و زخمی شدن دو نفر بر اثر آن خبر داد.



خبر دیگر اینکه، یک تروریست که کمربند انفجاری به خود بسته بود، خود را در پارکینگ خودروها در مرکز موصل منفجر کرد که بر اثر آن پنج غیر نظامی زخمی شدند و زیانهایی به خودروها و مراکز تجاری نزدیک وارد شد.



از موصل همچنین خبر می رسد که نیروهای امنیتی، امروز 14 فرد مظنون را در غرب این شهر دستگیر کردند.



منابع پلیس در کرکوک نیز اعلام کردند آمار قربانیان اقدامات تروریستی در این شهر از سه روز پیش تا کنون به 16 کشته رسید.



به گفته این منابع، تمام این افراد با کلتهای کمری صدا خفه کن تروریستها در مناطق مختلف کرکوک کشته شدند.

خبر دیگر اینکه نیروهای واحد کشف و خنثی سازی مواد منفجره، مقادیری مهمات و گلوله های توپ در مناطق مختلف کربلا کشف کردند.



پلیس استان بابل نیز از دستگیری پنج فرد تحت پیگرد در شمال شهر حله خبر داد؛ به گفته پلیس، این افراد متهم به وابستگی به شبکه القاعده هستند.



همچنین مقادیری سلاح و تجهیزات از این افراد به دست آمد.