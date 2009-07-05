شعاع دید در قم بسیار کم شده است

مدیرکل هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وقوع گردو غبار شدید در استان قم منشاء آلودگی هوا را گرد و غبار شدید در صحرای عربستان و عراق دانست و گفت: این پدیده علاوه بر استان‌های غربی، چندین استان کشور را نیز در بر گرفته است.



مجتبی جلالی با بیان اینکه با وقوع گرد و غبار در قم شعاع دید به 3 کیلومتر رسیده است خاطر نشان کرد: این شرایط برای بیماران خطرناک است و حتی الامکان افرادی که دارای مشکلات تنفسی و بیماری هستند باید از تردد در سطح شهر خودداری نمایند.



جلالی همچنین از تداوم آلودگی هوا تا دو روز آینده خبر داد و گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی فردا در استان قم افزایش ابر خواهیم داشت و به تدریج از غلظت و میزان آلودگی هوا کاسته خواهد شد.



هوای قم 3 برابر استاندارد معمول آلوده است



‌رئیس سازمان محیط زیست استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر تصریح کرد: این گرد و غبار از صبح یک‌شنبه آغاز شده و تا روز سه شنبه نیز ادامه خواهد داشت و میزان آلودگی هوا رو به افزایش است.



مهندس علیرضا نجیمی، گفت: براساس اطلاعات ثبت شده توسط مرکز سنجش آلودگی، هوای شهر قم هم اکنون بیش از سه برابر استانداردهای معمول آلوده است.



رئیس سازمان محیط زیست استان قم اضافه کرد: میزان استاندارد ذرات معلق برای هوای پاک 150 میکروگرم در متر مکعب است اما در حال حاضر براساس سنجش‌های صورت گرفته‌این رقم به 450 میکروگرم رسیده است.



وی از شهروندان خواست حتی‌الامکان از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر اجتناب نمایند و در صورت خروج از منزل حتما از ماسک استفاده نمایند.