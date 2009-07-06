به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی عزیزیان شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان نظام مهندسی خراسان رضوی افزود: در بحثهای ساخت و ساز که با منافع شهری و فردی گره می خورد اعمال نظرهای شخصی از سوی افراد صورت می پذیرد که اینگونه رفتارها باعث بروز نارضایتی ها و در مواردی عدم توسعه شهری می شود.

رئیس اقتصادی آستان قدس رضوی تدوین آئین نامه از ناحیه مدیران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با تدوین قوانین و آئین نامه به گونه ای که جامعه مهندسان نیز بتوانند نظرات خود را ارائه دهند می توان از این اعمال نظرهای شخصی جلوگیری کرد.

عزیزیان با اشاره به اینکه تاکنون تعامل راضی کننده و مطلوب بین اراضی شهری آستان قدس و مدیریت شهری ایجاد نشده است، افزود: آستان قدس تمایل دارد تا ارتباط موثر و سازنده در این خصوص برقرار شود تا از این طریق جهش موثری در حوزه ساخت و سازهای شهر مشهد ایجاد شود همچنین جدا ندانستن جامعه مهندسی آستان قدس از مشهد نیز می تواند در این ارتباط موثر باشد.

به روز نبودن طرح جامع شهری معضلی در شهرسازی است

رئیس نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: به روز نبودن طرح جامع شهرسازی باعث می شود که در ساخت و سازها شهری خلافهایی به وجود آید البته در مسکن و شهرسازی و شهرداری مشهد قراردادهای لازم تصویب شده است اما روند اجرایی شدن آن بسیار کند بوده که خود این موضوع باعث ترویج فرهنگ خلاف در جامعه می شود.

محمدرضا رئیسی معضل ترافیک را از دیگر چالشهای فراروی ساخت و سازها دانست و افزود: ترافیک شهری نقش بسیار اساسی در ساخت و سازهای شهر دارد معضل ترافیک و حمل و نقل عمومی باید به وسیله یک کمیته کارشناسی حل شود.

رئیسی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 11 هزار مهندس در خراسان رضوی عضو نظام مهندسی هستند، گفت: در شهر مشهد در سال گذشته سه میلیون ساخت صورت گرفته است که این میزان ساخت و ساز نسبت به سال گذشته روندی رو به کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهایی که در این چند سال رخ داده است نسبت به گذشته از کیفیت بالاتری برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید بیش از اینکه به میزان ساخت و سازها توجه شود به کیفیت ساختمانها توجه شود.

رئیس نظام مهندسی خراسان رضوی اولویت نظام مهندسی را بحث آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ساختن دانست و افزود: دادن آموزش برای عامه مردم و مالکان باعث آشنایی آنها با حق و حقوق خود در خصوص ساخت و سازها می شود.