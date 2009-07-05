تیم ملی هوپ تاکرا ایران به مرحله فینال راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی سپک تاکرا که از روز پنجشنبه با حضور 21 تیم در شهر بانکوک تایلند آغاز شده بود، امروز(یکشنبه) در بخش هوپ تاکرا با حضور 6 تیم پیگیری شد که تیم کشورمان موفق شد با کسب 640 امتیاز به مرحله فینال راه پیدا کند.

در این مسابقات تایلند همچنان تیم برتر جهان است و بیشترین امتیاز را گرفت، تیم های اندونزی 700 امتیاز ، لائوس 690 امتیاز ، ویتنام 530 امتیاز و چین تایپه 180 امتیاز کسب کردند که چهار تیم برتر دور مقدماتی راهی مرحله فینال شدند.

به این ترتیب تیم های تایلند ، اندونزی ، لائوس و ایران با کسب بیشترین امتیاز راهی مرحله فینال شدند که قرار است ظهر روز دوشنبه با یکدیگر رقابت کنند.

نحوه بازی هوپ تاکرا به این صورت است که تیمی پنج نفره در زمین قرار می گیرد و باید با استفاده از ضربات محدود پا( بغ پا، پشت پا و زانو) شانه و سر توپ را درون سبدی با ارتفاع بیش از چهار متر پرتاب کنند. هر تیمی که در زمان 30 دقیقه ای این ماده به امتیازات بیشتری دست پیدا کند به مرحله بعد صعود خواهد کرد.

در مسابقات هوپ تاکرا جهانی 6 تیم حضور دارند که تایلند مثل تمام سالهای گذشته شانس نخست کسب عنوان قهرمانی است.

در بخش " رگو " این دوره از مسابقات تیم کشورمان روز شنبه با پیروزی برابر برونئی برای نخستین بار قهرمان جهان شد.