شکست سنگین تیم ملی فوتسال ایران برابر برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل که عصر امروز(یکشنبه) برگزار شد، تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه 7 بر یک مغلوب تیم میزبان این رقابت‎‌ها شد تا به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.

در این دیدار که در ورزشگاه جیناسیو نیوتاون دی فاریا برگزار شد، جاسم سلطانی در دقیقه 30 تک گل ملی پوشان کشورمان را به ثمر رساند. ویلده(13، 14 و 33)، طیبی(2-گل به خودی)، آری(7)، فالکائو(8)، لوکایان(36) برای تیم برزیل در این دیدار گل زدند.

تیم ملی فوتسال ایران در حالی به این عنوان ارزشمند دست یافت که با ترکیبی متفاوت نسبت به مسابقات جام جهانی فوتسال و استفاده از نفرات جوان در این مسابقات شرکت کرده بود.

تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام جهانی 2008 با نتیجه یک بر صفر به برزیل باخته بود.