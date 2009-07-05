دخالت آمریکا در روند آشتی ملی عراق نتایج معکوس خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، نمایندگان فراکسیونهای پارلمانی عراق، دیدگاههای متفاوتی درباره سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به این کشور دارند.



"عزت الشابندر" عضو ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق،از دولت این کشور خواسته است به بایدن یا دیگر مقامهای آمریکایی اجازه دخالت در امور عراق چه در روند آشتی یا هر زمینه دیگری را ندهد.



وی افزود : دخالت آمریکا در روند آشتی ملی، نه تنها کمکی به اجرای آن نمی کند، بلکه نتایج معکوس خواهد داشت.



اما "سامی العسکری" عضو ائتلاف عراق یکپارچه درباره سفر معاون اوباما گفته ا ست : سفر بایدن، بیانگر نگرانی دولت آمریکا از افزایش اختلافات میان دولت فدرال در بغداد و رهبران کُردها به ویژه پس از صدور قانون اساسی منطقه کردستان است .



این در حالی است که "محمود عثمان"، عضو ائتلاف کردستان در این باره می گوید : هدف از سفر جو بایدن به عراق، پیشبرد روند آشتی ملی و حل مشکلات بدون به وجود آمدن درگیری طایفه ای یا نژادی است.



وی افزود : اطلاعاتی که از آمریکایی ها منتشر شده است، نشان می دهد که بایدن به سیاستمداران عراقی هشدار داده است واشنگتن در صورت بازگشت درگیری طایفه ای به عراق، به تعهدات خود در قبال این کشور پایان خواهد داد.



جو بایدن معاون باراک اوباما، روز پنجشنبه 11 تیر در یک سفر غیرمنتظره به بغداد سفر و هدف از این سفر را حمایت از آشتی ملی و روند سیاسی و بررسی تحولات عراق پس از عقب نشینی آمریکایی ها از شهرهای عراق در سه شنبه 30 ژوئن (9 تیر) اعلام کرد.